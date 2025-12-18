Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2430 (Santa Rosa) y las letras son: A E D F.

1° 2430 11° 1224 2° 1057 12° 1798 3° 0561 13° 3910 4° 9523 14° 0914 5° 9012 15° 3651 6° 4290 16° 0133 7° 2520 17° 9712 8° 9191 18° 3107 9° 3876 19° 5612 10° 2604 20° 5039

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este jueves 18 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este jueves 18 de diciembre. A la cabeza salió el número 0241 - El Cuchillo.

1° 0241 11° 7630 2° 0385 12° 7142 3° 5102 13° 3546 4° 3971 14° 7513 5° 0831 15° 6861 6° 8740 16° 9703 7° 1963 17° 1986 8° 7902 18° 0040 9° 1211 19° 7389 10° 1715 20° 0543

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más famoso de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los jugadores.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del sistema de apuestas.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de protección y guía espiritual. Esta figura representa la fe y la devoción, lo que sugiere que el soñador está en busca de apoyo en momentos de incertidumbre.

Además, el sueño puede reflejar un deseo de purificación y renovación personal. Santa Rosa es asociada con la sanación, lo que indica que el soñador podría estar buscando un cambio positivo en su vida o la superación de obstáculos emocionales.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones conflictivas en la vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna entre el deseo de cortar lazos o liberarse de algo que ya no sirve.

Además, El Cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Puede ser un llamado a protegerse de amenazas externas o a ser más asertivo en la vida diaria, indicando que es momento de actuar con determinación.