Esta semana el mercado celebró la consolidación del superávit fiscal y la baja del riesgo país, en Wall Street la atención comienza a desplazarse hacia otro frente: cómo financiará la Argentina los importantes vencimientos de deuda que enfrentará a partir de 2027.

Ese es uno de los principales ejes del último informe de JP Morgan sobre la economía argentina.

El banco estadounidense ratificó que el Gobierno de Javier Milei mantiene intacto su compromiso con el equilibrio fiscal y proyectó un presupuesto balanceado para 2026.

Sin embargo, advirtió que el próximo gran desafío ya no será el ajuste de las cuentas públicas “sino el acceso al financiamiento externo”.

Según sus estimaciones, la Argentina podría enfrentar una brecha financiera cercana a los u$s 9000 millones en 2027, una cifra que el mercado observa cada vez con mayor atención y que podría acelerar el regreso del país a los mercados internacionales de deuda.

El ancla fiscal sigue firme

JP Morgan destaca que el resultado fiscal de mayo volvió a mostrar una dinámica mejor a la esperada.

El superávit primario alcanzó el equivalente a u$s 1400 millones durante el mes y elevó el acumulado del año a 0,8% del Producto Bruto Interno (PBI). A su vez, el resultado financiero, que incluye el pago de intereses, mantuvo un saldo positivo de 0,2% del producto, en línea con el mismo período del año pasado.

Para el banco, estos números confirman que el ancla fiscal es “el principal sostén del programa económico”.

Incluso en un contexto de caída de ingresos reales, el Gobierno logró preservar el equilibrio de las cuentas públicas gracias a una fuerte contención del gasto, destaca.

La entidad sostiene que el superávit primario anualizado se ubica actualmente en torno al 1,5% del PBI, un nivel que considera suficiente para afrontar el pago de intereses de la deuda.

Menos gasto y una recaudación que todavía no despega

El informe muestra que tanto los ingresos como el gasto registran caídas en términos reales.

Los ingresos primarios acumulan una contracción cercana al 6% interanual real en lo que va de 2026, afectados por efectos de base y una menor contribución de algunos recursos extraordinarios.

Sin embargo, el ajuste del gasto sigue siendo aún más profundo en perspectiva histórica.

JP Morgan señala que el gasto primario continúa ubicándose 29% por debajo del promedio observado entre 2017 y 2019. Dentro de las partidas más afectadas aparecen los subsidios económicos, que se encuentran 60% por debajo de aquellos niveles, mientras que el gasto de capital permanece 76% inferior.

La lectura del banco es que el Gobierno todavía conserva capacidad para sostener el equilibrio fiscal incluso con una recuperación gradual de algunas erogaciones vinculadas al crecimiento económico.

El verdadero desafío aparece en 2027

Donde el informe cambia de tono es al analizar el calendario financiero del próximo año.

JP Morgan advierte que las necesidades en moneda dura aumentarán significativamente.

Las obligaciones en dólares treparían hasta el equivalente a 3,7% del PBI durante 2027. Si además se incorporan los vencimientos asociados al BOPREAL y los compromisos derivados de los repos del Banco Central, el requerimiento total asciende hasta 5,3% del producto.

La entidad sostiene que el Gobierno ya trabaja en estrategias de prefinanciamiento para reducir la vulnerabilidad que podría generar la volatilidad típica de un año electoral.

El número que sigue Wall Street: u$s 9000 millones

El dato más relevante para los inversores aparece en las estimaciones de brecha financiera.

Asumiendo una renovación total de los vencimientos en pesos, el gigante estadounidense calcula que la Argentina enfrentará durante 2027 un faltante de aproximadamente u$s 9000 millones, equivalente a 1,4% del PBI.

La cifra podría reducirse hasta cerca de u$s 4000 millones si el Banco Central consigue refinanciar completamente sus líneas repo con bancos internacionales.

En cualquier caso, el programa económico necesitará complementar el ajuste fiscal con nuevas fuentes de financiamiento en moneda dura.

¿Vuelve Argentina al mercado internacional?

Para JP Morgan, la respuesta parece ser sí. El informe señala que la brecha estimada para 2027 podría cerrarse mediante emisiones internacionales de deuda, siempre que el Gobierno esté dispuesto a convalidar los rendimientos exigidos actualmente por el mercado.

La afirmación cobra especial relevancia en un contexto en el que el riesgo país perforó recientemente los 430 puntos básicos y dos de las tres grandes agencias calificadoras mejoraron la nota soberana argentina.

La lectura implícita es que el acceso a los mercados internacionales ya no parece una cuestión de posibilidad sino de precio.