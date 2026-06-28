Este sábado, 27 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5754 (La Vaca).
Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 27 de junio
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|5754
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|7916
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|1512
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|4580
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|0357
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|3761
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|0980
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|6413
¿Qué significa soñar con La Vaca?
Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y protección maternal, indicando prosperidad, fertilidad y estabilidad en el hogar o el trabajo.
También puede advertir pasividad o excesiva dependencia, invitando a cuidar los recursos y la salud y a actuar con paciencia sin estancarse.
¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?
Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático:
- Dificultad para dejar de pensar en apuestas o juegos de azar
- Progresivo incremento del dinero destinado al juego
- Frustración ante la imposibilidad de frenar o abandonar el hábito
- Buscar refugio en el juego frente a conflictos personales o laborales
- Necesidad de recuperar el dinero perdido a través de nuevas jugadas
- Ocultar o distorsionar la verdad sobre la frecuencia con la que se apuesta
- Creer firmemente que familiares o conocidos proveerán apoyo económico.