Este sábado, 27 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 5754 (La Vaca).

Resultados de la quiniela de Montevideo del sábado 27 de junio

1° 5754 11° 7916 2° 5778 12° 5235 3° 9315 13° 5189 4° 8267 14° 9805 5° 4516 15° 1512 6° 0084 16° 2787 7° 0721 17° 8574 8° 4580 18° 0357 9° 8728 19° 3761 10° 0980 20° 6413

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con La Vaca suele simbolizar abundancia, nutrición y protección maternal, indicando prosperidad, fertilidad y estabilidad en el hogar o el trabajo.

También puede advertir pasividad o excesiva dependencia, invitando a cuidar los recursos y la salud y a actuar con paciencia sin estancarse.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: