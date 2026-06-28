En el tercer encuentro del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA, celebrado en el estadio Dallas, Argentina se impuso a Jordania con un claro 3-1. Los goles del equipo argentino fueron anotados por Giovani Lo Celso (18’ 1T, mediante tiro libre), Lautaro Martínez (30’ 1T, desde el penal) y Lionel Messi (34’ 2T, otro tiro libre), reflejando la superioridad mostrada durante el encuentro. Por parte de Jordania, Mousa Altamari logró marcar al inicio del segundo tiempo (9’ 2T).

Lautaro Martínez, a pesar de haber sido una pieza clave por su participación en el juego, tuvo dos tiros que terminaron impactando en el palo, lo que dejó al delantero argentino con el anhelo de ampliar el marcador.

Giovani Lo Celso fue sin duda el destacado del partido, aportando un gol, ejecutando 44 pases correctos y recuperando 2 balones, consolidándose como una de las figuras del encuentro. Además, Leandro Paredes también mostró un gran desempeño, con un total de 145 pases exitosos.

Entre las jugadas más destacadas del equipo jordano, el volante Mohannad Abutahha se lució al realizar un caño que sorprendió a Exequiel Palacios a los 9 minutos de la primera mitad.

El director técnico de Jordania, Jamal Sellami, optó por una formación 3-6-1, alineando a Yazeed Abulaila en el arco; Abdallah Nasib, Yazan Alarab y Husam Abudahab en defensa. El mediocampo estuvo compuesto por Ehsan Haddad, Nizar AlRashdan, Noor Alrawabdeh, Mohannad Abutahha, Ali Al Azaizeh y Ali Olwan, mientras que Odeh Fakhoury fue el encargado del ataque.

En contraste, el conjunto argentino, dirigido por Lionel Scaloni, presentó un esquema 4-4-2, con Emiliano Martínez como arquero; Exequiel Palacios, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico en la defensa; Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso en el centro del campo; y Lautaro Martínez junto a Julián Álvarez en la delantera.

El árbitro rumano István Kovács estuvo a cargo de dirigir el encuentro.

Cambios en Jordania

45’ 2T - Salieron Odeh Fakhoury por Mahmoud Almardi y Ali Al Azaizeh por Mousa Altamari

75’ 2T - Salió Nizar AlRashdan por Amer Jamous

89’ 2T - Salió Ali Olwan por Mohammad Abuzrayq

90’ 2T - Salió Husam Abudahab por Saleem Obaid

Amonestados en Jordania

17’ 1T Mohannad Abutahha (conducta antideportiva), 18’ 2T Yazan Alarab (conducta antideportiva) y 48’ 2T Mohammad Abuzrayq (conducta antideportiva).

Cambios en Argentina

59’ 2T - Salieron Giovani Lo Celso por Thiago Almada y Lautaro Martínez por Lionel Messi

60’ 2T - Salió Nicolás Paz por Alexis Mac Allister

70’ 2T - Salió Giuliano Simeone por Valentín Barco

81’ 2T - Salió Julián Álvarez por José Manuel López