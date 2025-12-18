Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3679 (Ladrón) y las letras son: C G Q V.

1° 3679 11° 0048 2° 1330 12° 5170 3° 9650 13° 6195 4° 0347 14° 2913 5° 7765 15° 8039 6° 0398 16° 0407 7° 7553 17° 1036 8° 1224 18° 3412 9° 8409 19° 1089 10° 6649 20° 0221

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este jueves 18 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este jueves 18 de diciembre. A la cabeza salió el número 5355 - La Música.

1° 5355 11° 3511 2° 2483 12° 1335 3° 2218 13° 9129 4° 7949 14° 9841 5° 1106 15° 1766 6° 1835 16° 5503 7° 7529 17° 0538 8° 3003 18° 4306 9° 0853 19° 5570 10° 7511 20° 8073

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se efectúa en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se hace uso de cuatro bolilleros que van a componer los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad .

que van a componer los distintos números: . Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la confianza. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que se está perdiendo o lo que se desea recuperar.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal, sugiriendo que el soñador busca conectar con sus sentimientos más íntimos.

Además, La Música en los sueños puede representar momentos de alegría y celebración. Puede indicar que el soñador está en un período de creatividad y que está abierto a nuevas experiencias, lo que sugiere un estado mental positivo y receptivo.