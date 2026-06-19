En esta noticia La foto de unidad con Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunió con el presidente Javier Milei esta mañana en la Quinta residencial de Olivos para conversar sobre temas de gestión y definieron que el diputado Adrián Ravier tome el lugar de la vocería presidencial.

El legislador es economista y presidente de La Libertad Avanza en La Pampa : “ Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente ”, anunció el ministro en redes al término del encuentro.

Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación.



Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial.



Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido.



Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente.



Fin.@AdrianRavier @JMilei — Manuel Adorni (@madorni) June 19, 2026

El desayuno comenzó cerca de las 9 de la mañana y se enmarcó dentro de las reuniones privadas que suelen tener ambos para repasar temas de gestión. No obstante, en este caso particular la embestida judicial y política contra el ministro atravesó el encuentro.

Si bien el jefe de Estado se mantiene firme en no remover a Adorni de su cargo, en esta reunión coincidieron que el rol de comunidor ya no podía sostenerlo el ministro . El diputado y economista, de bajo perfil, apareció entonces para llenar un espacio que quedó desdibujado desde que Adorni asumió como jefe de Gabinete y prácticamente vació desde que se desató el escándalo patrimonial.

Quien reemplazaría a Ravier en la Cámara baja sería Martín Matzkin, según confirmaron desde el partido a El Cronista. Se trata de un actual funcionario del ministerio de Seguridad que comanda Alejandra Monteoliva y se desempeña como subsecretario de Articulación Federal . En caso de no asumir él, la banca quedaría para Adriana García, exconcejal y dirigente del Pro en La Pampa: es decir, LLA deberá pelear para no perder una banca . No obstante, el flamante vocero todavía tiene que definir si se tomará licencia o si renunciará a su banca.

Ravier se mostrará la semana que viene con Milei en el marco de su disertación en la Fundación Faro el martes 23 a las 19.30, la entidad que dirige Agustín Laje y fue fundada por Milei y su colaborador más cercano, Santiago Caputo, con el objetivo de difundir las ideas libertarias del Gobierno.

Desde el Gobierno definen que el nuevo vocero se enmarca en una especie de “punto medio” en el que no responde ni al asesor presidencial ni a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , como lo hacía Adorni. De esta manera, el foco principal de su rol será comunicar las medidas económicas, algo que priorizarán desde la Casa Rosada para disminuir la crisis política por Adorni.

Quien salió a festejar el anuncio fue Santiago Caputo: “Felicitaciones Adrian Ravier. Que las fuerzas del Cielo te acompañen ”, publicó en redes. Pero pese a la cercanía con el entorno del asesor, Ravier es el actual titular del partido en La Pampa y eso convierte en uno de los alfiles libertarios del menemismo.

El vínculo de Ravier con el Presidente data de años atrás, mucho antes que Milei desembarcara en el ámbito político-partidario. Su relación marca un vaivén de acuerdos y desacuerdos con Mile i, quien ha llegado a decir en X que “es muy pobre en su matemática” y que “carece de velocidad mental para ser parte de un debate" porque es “lento y poco formado”. En el medio, también festejó su “MASTERCLASS” por “domar ignorantes y personas que defienden intereses y prebendas de los empresaurios”.

La foto de unidad con Adorni

En tanto, la muestra más contundente de respaldo hacia Adorni desde el informe de gestión en Diputados se dará mañana en el marco del acto por el Día de la Bandera, en donde fuentes de Balcarce 50 confirmaron que asistirán todos los ministros, inclusive Adorni , quien se situará cerca de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El acto se realizará en el Monumento Nacional a la Bandera con la llegada prevista para las 10 horas. Está previsto que asistan, además del Presidente, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Pablo Javkin. Tras el izamiento de la bandera, la banda del Regimiento de Infantería 1 Patricios ejecutará “Aurora” junto al Himno Nacional. Hablarán Javkin y Pullaro, y el cierre quedará a cargo de Milei .

La vicepresidenta, Victoria Villarruel, no fue invitada a la celebración por Presidencia, ya que producto del notorio y público distanciamiento con el Presidente y su hermana, el Gobierno la margina de las actividad oficial de relevancia. Pese a no haber recibido la convocatoria, en su entorno no descartan que decida concurrir igual, con invitación del gobernador tal como contó El Cronista.

NA

La convocatoria al gabinete ampliado fue impulsada por el propio Milei y alcanzó a todos los funcionarios de primera línea sin excepciones, incluida la exministra de Seguridad y jefe de bloque en el Senado, Patricia Bullrich , quien conduce además la negociación parlamentaria por la situación de Adorni en la Cámara alta.

Si bien desde el Gobierno decidieron bajar la frecuencia de las reuniones de Gabinete y Mesa Política, en los próximos días Bullrich deberá enfrentar un momento decisivo en el Senado. Ella acordó con la oposición que el próximo jueves 25 se trate la interpelación de Adorni y, ese momento, puede convertirse en un punto de inflexión para el Presidente.

En paralelo, crecen los planteos de gobernadores, legisladores y hasta de funcionarios propios para que el mandatario reconsidere su postura y le ofrezca a Adorni una salida elegante para no tener que llegar al momento de pronunciarse sobre la moción de censura . Muchos esta semana terminaron sorprendidos ante que, pese a la presión, Milei no se movió ni un ápice de su postura.

Adorni hará su reaparición pública y política en este marco, ya que permaneció alejado de la agenda pública desde su última aparición televisiva, en la que reconoció no haber declarado ahorros por al menos u$s 500.000 provenientes de inversiones en criptomonedas, según su versión.