Cada vez más personas buscan alternativas naturales para crear espacios más confortables dentro de sus casas. Entre las opciones más populares aparecen distintas plantas de interior, pero existe una variedad que logró destacarse por encima de muchas otras gracias a una investigación que analizó su capacidad para mejorar la calidad del aire.

Se trata del espatifilo, también conocido como cuna de Moisés o lirio de la paz. Esta planta ganó notoriedad después de ser incluida en un histórico trabajo impulsado por la NASA, donde se estudiaron distintas especies capaces de reducir la presencia de contaminantes habituales en ambientes cerrados.

Por qué el espatifilo es una de las plantas más valoradas para el hogar

De acuerdo con las conclusiones de aquella investigación, esta especie puede colaborar en la eliminación de sustancias presentes en el aire interior, entre ellas compuestos químicos que suelen encontrarse en muebles, pinturas y productos de uso cotidiano.

Es elegida por personas que buscan sufren de alergias o molestias respiratorias.

La mejora del entorno doméstico se vincula con una sensación de mayor confort y bienestar. Además, su presencia aporta un efecto visual relajante gracias al intenso color verde de sus hojas y a sus características flores blancas, elementos que suelen asociarse con ambientes tranquilos y armoniosos.

Otro aspecto que explica su popularidad es que se trata de una planta resistente y de fácil mantenimiento. Requiere luz indirecta y riegos moderados, por lo que puede adaptarse sin inconvenientes a distintos sectores de la vivienda.

Los beneficios que destacan quienes la incorporan en casa

Además de contribuir a mejorar las condiciones del ambiente interior, el lirio de la paz también es valorado por su capacidad para incrementar ligeramente la humedad del aire, una característica que puede resultar especialmente útil durante los meses más secos del año.

Especialistas en decoración y bienestar destacan que esta planta suele utilizarse en dormitorios y espacios de descanso porque ayuda a generar una atmósfera agradable. También es elegida por personas que buscan reducir la presencia de partículas ambientales asociadas a alergias o molestias respiratorias.

Su facilidad de cuidado representa otro punto a favor. Incluso ofrece señales visibles cuando necesita agua, ya que sus hojas pierden firmeza temporalmente y recuperan su aspecto habitual poco después del riego.