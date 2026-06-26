La compañía estadounidense Oracle lanzó en América Latina una nueva propuesta dirigida a startups de alto crecimiento que buscan desarrollar, escalar y comercializar sus soluciones dentro del ecosistema global de la compañía. Se trata de Oracle Startup Growth Engine, un componente del programa mejorado Oracle PartnerNetwork, que estará disponible inicialmente para startups calificadas en Argentina, Brasil y Colombia.

La iniciativa apunta a empresas respaldadas por capital de riesgo que formen parte de Oracle PartnerNetwork y que estén en etapa de crecimiento. Según informó la compañía, el programa busca reducir algunas de las barreras más frecuentes que enfrentan las startups cuando intentan escalar: costos de infraestructura, complejidad técnica y acceso a clientes empresariales.

Uno de los principales atractivos del programa es la posibilidad de acceder a hasta 60.000 dólares en créditos de Oracle Cloud Infrastructure, o financiamiento para evaluaciones técnicas y de negocio, siempre sujeto a elegibilidad y a los términos del programa. Estos recursos podrán utilizarse para desarrollar, entrenar y escalar cargas de trabajo de inteligencia artificial, así como para realizar evaluaciones estructuradas sobre infraestructura de alto desempeño.

El programa de Oracle apunta a favorecer el desarrollo de las startups de América Latina. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Apoyo a las startups en la era de la IA

La apuesta de Oracle llega en un momento en el que muchas startups de la región buscan acelerar el desarrollo de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, pero se enfrentan a altos costos de cómputo, necesidad de talento técnico especializado y mayores exigencias para vender a grandes empresas.

“Oracle Startup Growth Engine busca ayudar a las startups a avanzar más rápido en la implementación y comercialización de sus soluciones”, señaló Marcelle Paiva, vicepresidente de Ventas, GTM y Ecosistema para AI Natives y High Tech en Oracle América Latina. “A través de Oracle PartnerNetwork, las startups obtienen la infraestructura, la experiencia técnica y el acceso al mercado que necesitan para escalar rápidamente y convertir la innovación en resultados de negocio medibles”.

Además de los créditos de nube, el programa contempla soporte técnico práctico por parte de ingenieros de Oracle para diseñar, implementar y optimizar soluciones sobre Oracle Cloud Infrastructure. También incluye oportunidades de salida al mercado, actividades de comercialización lideradas por Oracle y la posibilidad de publicar soluciones en Oracle Marketplace, sujeto a los requisitos aplicables.

Para las startups argentinas, el lanzamiento puede representar una vía para acceder no solo a infraestructura tecnológica, sino también a un canal de vinculación con clientes empresariales y con la red global de socios de Oracle. La compañía señaló que la oferta está diseñada para ayudar a los participantes a reducir el tiempo necesario para implementar y escalar cargas de trabajo de IA, disminuir costos de infraestructura y migración, acelerar ciclos de venta empresariales e impulsar la expansión hacia nuevos mercados.

Las startups argentinas podrán aprovechar los créditos de nube que ofrece el programa de Oracle.

Foco en Argentina, Brasil y Colombia

“Oracle PartnerNetwork continúa evolucionando para satisfacer las necesidades de un ecosistema de socios en constante transformación en América Latina”, afirmó Danni Mnitentag, vicepresidente de Alianzas y Canales para América Latina de Oracle.

Y agregó: “Con Oracle Startup Growth Engine, estamos creando una nueva vía para que las empresas de alto crecimiento se vinculen con Oracle, colaboren con nuestra comunidad de socios y conviertan la innovación en oportunidades de negocio en toda la región”.

El lanzamiento regional tendrá una primera etapa focalizada en Argentina, Brasil y Colombia, aunque Oracle anticipó que existen planes para expandir la disponibilidad del programa al resto de América Latina.

Con Startup Growth Engine, la compañía busca posicionarse como un socio tecnológico para startups que necesitan infraestructura de nube, soporte técnico y acceso comercial para llevar sus soluciones a escala. En particular, la iniciativa pone el foco en aplicaciones de próxima generación y soluciones impulsadas por inteligencia artificial desarrolladas sobre Oracle Cloud Infrastructure.