Este jueves, 18 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9497 (Mesa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de diciembre

1° 9497 11° 9542 2° 7234 12° 2737 3° 9890 13° 4037 4° 1511 14° 5717 5° 8113 15° 7397 6° 1464 16° 9850 7° 5206 17° 7341 8° 3035 18° 4060 9° 9496 19° 1838 10° 5014 20° 9648

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mesa?

Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de estabilidad y equilibrio en la vida. La mesa, como un lugar de reunión, también puede representar relaciones interpersonales y la importancia de la comunicación en el entorno familiar o laboral.

Además, el estado de la mesa en el sueño puede reflejar el estado emocional del soñador. Una mesa bien cuidada sugiere armonía, mientras que una mesa desordenada puede indicar conflictos o problemas no resueltos que necesitan atención.