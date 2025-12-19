En esta noticia
Este jueves, 18 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina: a la cabeza 9497 (Mesa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de diciembre
|1°
|9497
|11°
|9542
|2°
|7234
|12°
|2737
|3°
|9890
|13°
|4037
|4°
|1511
|14°
|5717
|5°
|8113
|15°
|7397
|6°
|1464
|16°
|9850
|7°
|5206
|17°
|7341
|8°
|3035
|18°
|4060
|9°
|9496
|19°
|1838
|10°
|5014
|20°
|9648
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con mesa?
Soñar con una mesa puede simbolizar la necesidad de estabilidad y equilibrio en la vida. La mesa, como un lugar de reunión, también puede representar relaciones interpersonales y la importancia de la comunicación en el entorno familiar o laboral.
Además, el estado de la mesa en el sueño puede reflejar el estado emocional del soñador. Una mesa bien cuidada sugiere armonía, mientras que una mesa desordenada puede indicar conflictos o problemas no resueltos que necesitan atención.