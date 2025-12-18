En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 8284 - La Iglesia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre

1° 8284 11° 1848 2° 7977 12° 7783 3° 1990 13° 6604 4° 7569 14° 7812 5° 6965 15° 5516 6° 9292 16° 1998 7° 3835 17° 7786 8° 4107 18° 6542 9° 9115 19° 4203 10° 5301 20° 8015

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, La Iglesia en los sueños puede representar un sentido de comunidad y pertenencia. Puede indicar que el soñador está buscando apoyo emocional o un lugar seguro donde compartir sus pensamientos y sentimientos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.