En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 8284 - La Iglesia
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre
|1°
|8284
|11°
|1848
|2°
|7977
|12°
|7783
|3°
|1990
|13°
|6604
|4°
|7569
|14°
|7812
|5°
|6965
|15°
|5516
|6°
|9292
|16°
|1998
|7°
|3835
|17°
|7786
|8°
|4107
|18°
|6542
|9°
|9115
|19°
|4203
|10°
|5301
|20°
|8015
¿Qué significa soñar con la iglesia?
Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.
Además, La Iglesia en los sueños puede representar un sentido de comunidad y pertenencia. Puede indicar que el soñador está buscando apoyo emocional o un lugar seguro donde compartir sus pensamientos y sentimientos.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.