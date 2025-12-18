En esta noticia

En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8284 - La Iglesia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre

 1°8284 11°1848
 7977  12°7783
 3°1990 13°6604 
 7569  14°7812 
 6965  15°5516 
 6°9292  16°1998
 3835  17°7786 
 4107  18°6542 
 9115  19°4203 
 10°5301 20°8015 

¿Qué significa soñar con la iglesia?

Soñar con La Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe.

Además, La Iglesia en los sueños puede representar un sentido de comunidad y pertenencia. Puede indicar que el soñador está buscando apoyo emocional o un lugar seguro donde compartir sus pensamientos y sentimientos.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.