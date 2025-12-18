Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4721 - Mujer
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre
|1°
|4721
|11°
|1422
|2°
|8536
|12°
|0660
|3°
|8601
|13°
|2119
|4°
|8047
|14°
|6640
|5°
|2522
|15°
|3947
|6°
|1816
|16°
|2770
|7°
|9963
|17°
|7442
|8°
|4781
|18°
|4146
|9°
|6016
|19°
|5260
|10°
|6022
|20°
|7819
¿Qué significa soñar con Mujer?
Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del individuo con su propia identidad y emociones, así como su conexión con figuras femeninas importantes.
Además, la Mujer en los sueños puede representar deseos, anhelos o preocupaciones relacionadas con las relaciones interpersonales. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar la necesidad de equilibrio emocional o la búsqueda de apoyo y comprensión en la vida diaria.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.