Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4721 - Mujer

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre

1° 4721 11° 1422 2° 8536 12° 0660 3° 8601 13° 2119 4° 8047 14° 6640 5° 2522 15° 3947 6° 1816 16° 2770 7° 9963 17° 7442 8° 4781 18° 4146 9° 6016 19° 5260 10° 6022 20° 7819

¿Qué significa soñar con Mujer?

Soñar con la Mujer puede simbolizar aspectos de la feminidad, la intuición y la creatividad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la relación del individuo con su propia identidad y emociones, así como su conexión con figuras femeninas importantes.

Además, la Mujer en los sueños puede representar deseos, anhelos o preocupaciones relacionadas con las relaciones interpersonales. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar la necesidad de equilibrio emocional o la búsqueda de apoyo y comprensión en la vida diaria.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.