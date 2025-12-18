En esta noticia
En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5983 - Mal Tiempo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre
|1°
|5983
|11°
|1649
|2°
|2667
|12°
|3352
|3°
|9236
|13°
|8697
|4°
|9998
|14°
|4127
|5°
|2679
|15°
|5575
|6°
|9900
|16°
|4150
|7°
|3191
|17°
|7512
|8°
|4049
|18°
|8642
|9°
|8847
|19°
|1595
|10°
|7632
|20°
|0264
¿Qué significa soñar con mal tiempo?
Soñar con mal tiempo puede simbolizar conflictos emocionales o situaciones difíciles en la vida del soñador. Este tipo de sueños a menudo refleja ansiedad, estrés o incertidumbre sobre el futuro.
Además, el mal tiempo en los sueños puede representar la necesidad de enfrentar y superar obstáculos. Puede ser una señal de que es momento de buscar claridad y encontrar soluciones a los problemas que se presentan.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.