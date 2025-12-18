Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 7241 - El Cuchillo
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre
|1°
|7241
|11°
|4695
|2°
|7162
|12°
|3673
|3°
|7895
|13°
|8518
|4°
|7082
|14°
|8031
|5°
|2355
|15°
|5227
|6°
|1214
|16°
|0309
|7°
|1620
|17°
|3631
|8°
|0594
|18°
|6527
|9°
|5106
|19°
|0943
|10°
|9755
|20°
|7854
¿Qué significa soñar con El Cuchillo?
Soñar con un cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o de cortar con situaciones que ya no son beneficiosas. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por la verdad en una situación particular.
Además, el cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Si en el sueño se utiliza el cuchillo de manera violenta, puede indicar sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o la necesidad de protegerse de amenazas externas.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.