Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 7241 - El Cuchillo

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre

1° 7241 11° 4695 2° 7162 12° 3673 3° 7895 13° 8518 4° 7082 14° 8031 5° 2355 15° 5227 6° 1214 16° 0309 7° 1620 17° 3631 8° 0594 18° 6527 9° 5106 19° 0943 10° 9755 20° 7854

¿Qué significa soñar con El Cuchillo?

Soñar con un cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o de cortar con situaciones que ya no son beneficiosas. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por la verdad en una situación particular.

Además, el cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Si en el sueño se utiliza el cuchillo de manera violenta, puede indicar sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o la necesidad de protegerse de amenazas externas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.