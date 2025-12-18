Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4431 - La Luz
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre
|1°
|4431
|11°
|0028
|2°
|4292
|12°
|5364
|3°
|8002
|13°
|4589
|4°
|7453
|14°
|6129
|5°
|2009
|15°
|6360
|6°
|0385
|16°
|5395
|7°
|6197
|17°
|2362
|8°
|5180
|18°
|4802
|9°
|3152
|19°
|9767
|10°
|4410
|20°
|9632
¿Qué significa soñar con La Luz?
Soñar con la luz a menudo simboliza claridad, conocimiento y revelación. Puede representar un momento de iluminación en la vida del soñador, donde se encuentran respuestas a preguntas o se superan confusiones.
Además, la luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la positividad. Indica que el soñador está en un camino hacia el crecimiento personal y la superación de obstáculos, iluminando su camino hacia un futuro mejor.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.