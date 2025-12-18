Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 4431 - La Luz

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre

1° 4431 11° 0028 2° 4292 12° 5364 3° 8002 13° 4589 4° 7453 14° 6129 5° 2009 15° 6360 6° 0385 16° 5395 7° 6197 17° 2362 8° 5180 18° 4802 9° 3152 19° 9767 10° 4410 20° 9632

¿Qué significa soñar con La Luz?

Soñar con la luz a menudo simboliza claridad, conocimiento y revelación. Puede representar un momento de iluminación en la vida del soñador, donde se encuentran respuestas a preguntas o se superan confusiones.

Además, la luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la positividad. Indica que el soñador está en un camino hacia el crecimiento personal y la superación de obstáculos, iluminando su camino hacia un futuro mejor.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.