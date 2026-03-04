Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y fortalecer la conectividad en zonas productivas, el Gobierno de la Provincia de Córdoba avanza con obras de repavimentación sobre la Ruta Provincial 6, una de las trazas más importantes del territorio cordobés. Asimismo, los trabajos son ejecutados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Vialidad Provincial. En tanto, las obras están llevándose a cabo de manera simultánea en diferentes puntos de la Ruta Provincial Número 6. Actualmente, las obras sobre la Ruta Provincial Número 6 están desarrollándose en los tramos que conectan Pasco con La Laguna y Ticino con Pasco, dos puntos centrales dentro del sudeste de la provincia. Por su parte, la intervención es dentro de una de las regiones más importantes para el sector agrario, por lo que la RP Nro. 6 es circulada día a día por cientos de transportes de carga y maquinaria pesada. La Ruta Provincial 6 cumple un rol esencial al vincular localidades y atravesar polos productivos de gran relevancia para Córdoba y el país. En tanto, el objetivo primordial es el de mejorar el estado actual de la traza para incrementar los niveles de seguridad vial y acortar los tiempos de tránsito en una ruta de alta demanda. En todos los sectores intervenidos de la Ruta Provincial Número 6 se ejecutó el fresado de la carpeta asfáltica existente, el reciclado del material con incorporación de cemento, tareas de bacheo profundo y la posterior colocación de una nueva capa de pavimento. Además, ya fueron repavimentados los tramos Tancacha–Río Tercero, la zona urbana de Inriville y el segmento que une Ordoñez con Justiniano Posse, completando así la primera etapa de la recuperación de la traza. Se colocaron nuevas señalizaciones en toda la sección repavimentada y fueron ampliadas las banquinas en ambos sentidos. Del mismo modo, se incorporó cartelería vial y mejoras en los puntos de retorno e intersecciones contras carreteras. En tanto, la Ruta Provincial Número 6 cuenta con 254 kilómetros de extensión entre las localidades de Cruz Alta y Río Tercero. A lo largo de la traza, se conecta con la Ruta Provincial Número 158 y la Autovía Provincial Número 36, dos corredores vitales para el desarrollo productivo y turístico de Córdoba