KPMG Argentina reunió a más de 150 ejecutivos y profesionales de impuestos de empresas líderes que operan en el país en el marco del Tax & Legal Leadership Summit 2026 que organiza anualmente. Ese año, con foco en las principales reformas y desafíos de la agenda impositiva de la Argentina, expusieron desde representantes del Ministerio de Hacienda hasta el economista Ricardo Arriazu, quien compartió sus análisis a las perspectivas económicas 2026-2027.

“El saldo de los últimos 12 meses de la balanza comercial está muy por encima de mis proyecciones. Yo tenía un superávit para este año de 13.500 millones de dólares que era mejor que del año pasado. Ahora estoy en 20.000 millones con superávit en cuenta corriente”, planteó Arriazu, quien explicó con una serie de gráficos las estadísticas macroeconómicas de Argentina y las perspectivas del comercio exterior y de otras variables, augurando un importante flujo de divisas ingresando a partir de este año, que viene por exportaciones de la agroindustria y el sector energético, y que le dará a la economía del país un importante soporte de financiamiento.

A esos números sumó una proyección de crecimiento: estimó que este año se crecerá un promedio base de 3,5%, aunque señaló que la variación hacia arriba o hacia debajo de ese porcentaje dependerá de si los argentinos compran más o menos dólares.

“En este momento lo que se necesita es que la economía real mejore. Si mejora, la oportunidad argentina es fabulosa. Para 2030 vamos a estar exportando —sólo de energía— más de 30 mil millones de dólares. Los planetas se alinearon. Tenemos una oportunidad espectacular. Pero Argentina tuvo muchas veces oportunidades que desperdició. Espero que esta vez la aprovechemos”, planteó.

Rodolfo Canese, KPMG; Juan José Imirizaldu, Director Nacional de Impuestos; Claudia Balestrini, Subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación; y Fernando Quiroga Lafargue, KPMG.

El Ministerio de Economía confirmó que avanza una reforma impositiva de fondo

El panel de apertura abordó la problemática “Lineamientos para una reforma fiscal Argentina” en el que expusieron los funcionarios Claudia Balestrini, Subsecretaria de Ingresos Públicos de la Nación; y Juan José Imirizaldu, Director Nacional de Impuestos, ambos del Ministerio de Economía.

Los funcionarios ratificaron que se están analizando modificaciones del sistema impositivo vigente y en consensuar a futuro una reforma impositiva de fondo que pueda promover la actividad económica y las inversiones.

“En poco tiempo hicimos una reducción drástica de los derechos de exportación y también de importación. Tenemos como objetivo que el sistema tributario no interfiera en quien decida invertir en el país y al mismo tiempo que la rentabilidad de una actividad no dependa de su tratamiento fiscal”, sostuvo Claudia Balestrini.

En cuanto a la futura reforma impositiva señaló que se está trabajando con el objetivo de no generar dispensas sino en revertir inequidades. “En síntesis, se busca disminuir la presión tributaria, eliminando gradualmente el efecto de impuestos distorsivos, pero siempre con el sentido de la responsabilidad en el cuidado de los recursos públicos y del equilibrio fiscal". También hizo hincapié en la importancia de mantener un fluido contacto desde la función pública con el sector privado a fin de lograr normas eficientes y efectivas a tono con los objetivos económicos de la Argentina.

Por su parte, Juan José Imirizaldu se refirió a los logros en el proceso de implementación de convenios que eliminen la doble imposición internacional. “Hemos avanzado con la aprobación parlamentaria de convenios con Turquía, China y Austria, y estamos trabajando en esa misma línea para tener tratados con Estados Unidos, India, República Checa y Uruguay. Dar claridad a través de estos Tratados acerca de cómo se pagarán los impuestos en cada país brinda certeza, seguridad jurídica y previsibilidad para las inversiones. Además, pudimos tener la aprobación en el Congreso del Instrumento Multilateral o MLI, que actualiza todos los convenios, los que ya tenemos suscriptos y vigentes, y hacerlo de una manera donde se evite o se prevea que no se abuse del convenio y que existan cláusulas que estén más estandarizadas con los parámetros internacionales de transparencia”.

Ingresos Brutos, en el centro del debate

Durante la jornada, Fernando Quiroga Lafargue, socio de Tax&Legal de KPMG Argentina, presentó “Claves fiscales 2026: qué dicen los datos y hacia dónde vamos”. Se refirió a la última encuesta anual de impuestos que hizo la firma bajo su responsabilidad, para la cual se consultaron a más de 80 especialistas impositivos de empresas medianas y grandes de diversos sectores productivos y de servicios del país.

“Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que encarece de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado. Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”, sintetizó Quiroga Lafargue.