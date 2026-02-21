La Provincia de Buenos Aires avanza con una obra estratégica para el interior bonaerense y a través de la Dirección de Vialidad, ejecutará la transformación en autovía de la Ruta Provincial 41 en un tramo de 25,7 kilómetros entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco. El proyecto apunta a convertir toda la Ruta Provincial Número 41 en autopista, la cual es de vital importancia para el territorio bonaerense ya que se conecta con las Rutas Nacionales 7 y 8. La intervención contempla la construcción de una segunda calzada paralela a la actual, lo que permitirá convertir el tramo en una autovía con dos carriles por sentido de circulación. Además, en el sector en el que se realizarán las obras se extiende entre las intersecciones con la Ruta Nacional 7 y Ruta Nacional 8, dos trazas estratégicas para el sector productivo y el turismo del país. Junto con de la duplicación de calzada, se realizará la repavimentación y el ensanche de la traza existente. En este sentido, el plan incluye la construcción de tres puentes peatonales en zonas urbanas y 18 puentes sobre cursos hídricos, que permitirán vincular ambas manos y garantizar desvíos sin interrumpir el flujo vehicular. La obra incorpora también cruces alto nivel sobre las vías del Ferrocarril General Urquiza y del Ferrocarril Mitre, y la ampliación de nuevas intervenciones en los accesos a San Andrés de Giles, San Antonio de Areco y la localidad de Vagues. En el cruce con la Ruta Nacional 8 se ejecutan trabajos sobre distribuidores y accesos a la rotonda existente, donde la nueva traza se integrará con colectoras dentro del entramado urbano. La Ruta Provincial 41 tiene una extensión total de 378 kilómetros y se inicia en la intersección con la Ruta Provincial Número 11, en la localidad de Castelli, y finaliza en Baradero. Dicha traza conecta una de las vías de acceso más importantes hacía la Costa Atlántica con la localidad de Baradero, un distrito clave para el sector productivo de la provincia. El objetivo central de la transformación de la Ruta Provincial 41 en autopista es brindar mayores condiciones de seguridad para los miles de vehículos que la transitan a diario y un mayor flujo de tráfico en una de las trazas más importantes de la provincia.