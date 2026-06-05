El dólar blue hoy viernes 5 de junio se ofrece estable a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

El paralelo subió durante el lunes y viene de cerrar el quinto mes del año con un alza de $ 30 respecto de abril ($ 1405). Desde que arrancó el año, no obstante, acumula una caída de $ 95 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy viernes 5 de junio cotiza a $ 1405 para la compra y $ 1455 para la venta en las pantallas del Banco Nación. Se trata del valor más alto en cuatro meses.

Así, la divisa se acerca a la suba acumulada durante mayo, de $ 25 respecto de abril (culminó a $ 1405). No obstante, se mantiene $ 25 por debajo del valor en el que concluyó 2025 ($ 1480).

Así, la brecha entre el oficial y el informal es negativa (-1,71%).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1898 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ofrece a $ 1402,20 para la compra y $ 1452,10 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1767,17.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, este jueves la entidad adquirió u$s 119 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 10.236 millones en 86 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 48.369 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy viernes 5 de junio

El dólar blue hoy viernes 5 de junio cotiza a $ 1415 para la compra y $ 1435 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1405 $ 1455 Dólar Blue $ 1415 $ 1435 Dólar Mayorista $ 1402,2 $ 1452,1 Dólar MEP $ 1456,2 $ 1457,5 Dólar CCL $ 1509,3 $ 1512,3

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este viernes 5 de junio

El dólar CCL o dólar cable hoy viernes 5 de junio se consigue a $ 1509,30 para la compra y $ 1512,30 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este viernes 5 de junio

El dólar MEP hoy viernes 5 de junio se ubica a $ 1456,20 para la compra y $ $ 1457,50 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy viernes 5 de junio

El dólar oficial hoy viernes 5 de junio opera a $ 1455 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.410,000 1.460,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.415,000 1.475,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.409,000 1.454,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.400,000 1.460,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.405,000 1.455,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.415,000 1.455,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.405,000 1.455,000 BRUBANK S.A.U. 1.410,000 1.450,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.410,000 1.460,000 BANCO MACRO S.A. 1.410,000 1.465,000 BANCO PIANO S.A. 1.410,000 1.460,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.405,000 1.455,000

Por qué se despertó el dólar: los tres factores que lo hicieron subir en junio

Y un día el dólar se despertó. En una jornada en la que el Banco Central cumplió 100 ruedas consecutivas comprando divisas y ya sumó más de u$s 10.000 millones para fortalecer las reservas, el escenario cambiario empezó a mutar. El tipo de cambio mayorista subió 0,8% y se negoció a $ 1438 en la punta vendedora. Por su parte, el oficial avanzó 0,7% hasta los 1460 pesos.

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