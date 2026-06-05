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La cotización deldólar este viernes, 5 de junio de 2026 llegó a 3595.45 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo presentó respecto a la sesión de inicio es de 0,57%.

La cotización del Dólar mostró una tendencia bajista: en la última semana cayó -2.26% y en el último año acumuló una variación de -6.86%.

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La cotización de las principales divisas del mercado en Colombia.
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Las variaciones que presentó el dólar la última semana

En los últimos 10 días, el dólar alternó movimientos con alta volatilidad, predominando las alzas y un tramo de tres avances seguidos; cerró por encima del inicio y sin días planos.

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 21.06%, es significativamente mayor que su volatilidad anual del 13.17%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones.

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La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia al alza. Esto sugiere un aumento en la demanda de la moneda en comparación con los días anteriores, indicando una posible preocupación por la estabilidad económica.

¿Cuánto cuesta comprar 100 dólares en Colombia?

Las personas que deseen comprar 100 dólares en Colombia deben pagar 359545 pesos colombianos; 200 dólares cuestan 719090 pesos y 500 dólares cuestan 1797725 pesos.