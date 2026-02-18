A través del Ministerio de Infraestructura, el Gobierno de Neuquén inició una obra de máxima importancia en el norte de la provincia, basada en la repavimentación de la Ruta Provincial Número 43. La RP Nro. 43 es una de las más importantes de la provincia de Neuquén y actualmente está llevándose a cabo la repavimentación del tramo comprendido entre las localidades de Las Ovejas y Varvaco. Las obras planificadas sobre la Ruta Provincial Número 43 de Neuquén se realizarán sobre una extensión total de 18 kilómetros y contará con una inversión superior a los $ 16.000 millones. Durante la primera etapa de obras se realizarán movimientos de suelo, nivelación del terreno y la colocación de diferentes capas asfálticas y la ampliación de la banquina en ambos sentidos. Asimismo, entre las tareas que se llevan adelante se incluyen la construcción de alcantarillas, muros de contención y otras estructuras hidráulicas necesarias para el correcto escurrimiento del agua y la protección de la futura calzada. La obra de repavimentación sobre la Ruta Provincial Número 43 representa una intervención clave en el Alto Neuquén ya que permitirá fortalecer la integración regional, incrementar en volumen turístico que se desplaza por la zona y agilizar los tiempos de viaje para el sector productivo. Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, expresó que la es una “obra estratégica que mejora la integración y potencia el desarrollo regional”. Además, la inversión se realizará con fondos propios de la caja provincial. De tal modo, se estima que la primera parte de la intervención vial se finalice durante el mes de marzo para continuar, luego, con otros puntos vitales de la carretera del norte neuquino. Junto con los trabajos en la RP Número 43, el gobierno de Neuquén tiene previsto ejecutar la pavimentación de 264 kilómetros adicionales en diferentes rutas internas, los cuales se sumarán a los 400 que ya se realizaron. Por su parte, los trabajos que se realicen en diferentes trazas incluirán nuevas señalizaciones, nuevos accesos y retornos, repavimentación completa y conexiones con otras carreteras. En tanto, el objetivo central de las obras viales es poder lograr una mayor conectividad entre los diferentes puntos de la provincia y beneficiar al área productiva como a las regiones que concentran un importante caudal de turismo.