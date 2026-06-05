Un equipo del ascenso remodelará su estadio y se prepara para volver a primera

El Real Racing Club de Santander vive un momento histórico. Tras lograr el ascenso a Primera División, el club cántabro no solo se prepara para competir en la máxima categoría la próxima temporada, sino que da un paso clave para modernizar su estadio.

El Ayuntamiento de Santander y el Racing han acordado analizar conjuntamente la viabilidad de una reforma integral de los Campos de Sport de El Sardinero.

Un equipo del ascenso remodelará su estadio y se prepara para volver a primera Ayuntamiento de Santander

La remodelación llega con el ascenso a primera

Este anuncio representa una gran noticia para la afición racinguista. El club, que regresará a Primera después de varios años, busca un estadio a la altura de la élite del fútbol español. La propuesta presentada por el Racing en octubre incluye ampliar el aforo hasta los 27.000 espectadores, con un coste estimado máximo de 68 millones de euros .

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el presidente del Racing, Manuel Higuera, presentaron de forma conjunta esta hoja de ruta tras la comisión de seguimiento del convenio actual. Ambas instituciones crearán una mesa de trabajo que analizará las opciones jurídicas, económicas y técnicas de la remodelación integral.

El próximo estudio para analizar las reformas del estadio

Este estudio será una de las líneas principales del nuevo convenio que firmarán el Ayuntamiento y el club. El acuerdo tendrá una duración de cuatro años y una dotación de 3,4 millones de euros. El nuevo convenio podría formalizarse en agosto o septiembre.

Un equipo del ascenso remodelará su estadio y se prepara para volver a primera Racing de Santander

Gema Igual explicó que este análisis es un “primer paso ineludible” porque “muchas de las cuestiones no son decisión política”. El objetivo es determinar si el proyecto es viable y si ambas partes pueden asumirlo para avanzar. Manuel Higuera se mostró muy satisfecho: “Estoy contento de verdad, es un paso que ha dado la alcaldesa y solo puedo mostrar mi satisfacción”.

Obras puntuales mientras se estudia el proyecto integral

Paralelamente al estudio de la reforma grande, se continuarán realizando obras de mejora en El Sardinero. Higuera las ha calificado como “parches” necesarios para mantener las instalaciones “lo más dignas posibles”.

Entre las actuaciones inmediatas destaca la impermeabilización de la cubierta, adjudicada a la empresa SIEC. Los trabajos comenzarán a finales de junio y se centrarán en la zona más dañada, eliminando filtraciones en aproximadamente el 25% del estadio. Se espera que esta fase concluya hacia el 7 de septiembre, sin afectar a la disputa de partidos.

Además, el nuevo convenio incluirá la mejora de la accesibilidad al estadio, una obra prevista anteriormente que no se pudo completar por el ritmo lento en la redacción de los pliegos.

La fórmula elegida combina mejoras puntuales con el análisis integral. Como señaló la alcaldesa: “Vamos a pensar en El Sardinero por partes y vamos a compatibilizarlo con pensar en El Sardinero de manera integral”.