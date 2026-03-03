Tras haber estado paralizada, se retomó la obra para transformar en autovía un tramo estratégico de la Ruta Nacional 11 en la provincia de Formosa. El proyecto fue reactivado y contempla la intervención de aproximadamente 70 kilómetros considerados fundamentales para el tránsito regional y nacional, los cuales serán reconvertidos de ruta a autopista. Asimismo, el distrito 22 de Vialidad Nacional confirmó la continuidad de los trabajos entre las localidades de Tatané y Lucio V. Mansilla. Según el cronograma vigente, se prevé que las tareas concluyan hacia fin de año. La intervención sobre la Ruta Nacional 11 abarca las secciones 1A y 1B, entre el kilómetro 1.103,16 y el kilómetro 1.140,00, cuyo tramo es uno de los de mayor circulación tanto de vehículos livianos como de transporte de carga. En este sentido, en la Sección 1B se realizarán tareas para la finalización de puentes de hormigón, junto con la colocación de la segunda capa de base de concreto asfáltico en caliente, con un espesor de seis centímetros. El proyecto, por su parte, contempla la construcción de banquinas pavimentadas de 2,50 metros de ancho, las cuales son cruciales para elevar los niveles de seguridad vial. Además, se reacondicionarán todas las señalizaciones de la traza y se incluirán puntos de retorno, cartelería renovada y torres de iluminación en puntos clave de la RN Nro. 11. La reactivación de la obra de reconstrucción de la autopista Ruta Nacional Número 11 representa uno de los avances más importantes para la infraestructura vial del noroeste argentino ya que permitirá incrementar el flujo de tránsito de los sectores productivos y el turismo. En la Provincia de Buenos Aires avanza la conversión en autovía de un sector clave de la Ruta Provincial Número 41, a lo largo de 25,7 kilómetros, entre San Andrés de Giles y San Antonio de Areco, con el objetivo de fortalecer la conexión entre las rutas nacionales 7 y 8 y mejorar la circulación en el norte bonaerense. El proyecto contempla la construcción de una segunda calzada paralela y la repavimentación y ampliación de la existente, que tendrá un ancho de 7,3 metros. Asimismo, la nueva traza contará con dos carriles por sentido, aptos para tránsito pesado y vehículos particulares. Por su parte, los trabajos están a cargo de la Dirección de Vialidad Bonaerense y forman parte del plan de infraestructura que apunta a mejorar los niveles de seguridad vial y e incrementar la conectividad entre los diferentes puntos de la provincia.