La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 5 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4325 - Gallina

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

1° 4325 11° 6835 2° 2699 12° 0358 3° 0361 13° 1364 4° 1807 14° 6626 5° 3374 15° 4511 6° 0852 16° 2003 7° 9550 17° 1837 8° 2367 18° 6207 9° 5164 19° 2552 10° 4889 20° 9634

¿Qué significa soñar con gallina?

Soñar con gallina simboliza hogar, protección y cuidado; también fertilidad o proyectos que estás incubando.

Si está inquieta o cacarea, advierte chismes y miedos; si pone huevos, augura oportunidades y prosperidad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.