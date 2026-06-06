La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 5 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.
En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4325 - Gallina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio
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|4325
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|6835
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|2699
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|0358
|3°
|0361
|13°
|1364
|4°
|1807
|14°
|6626
|5°
|3374
|15°
|4511
|6°
|0852
|16°
|2003
|7°
|9550
|17°
|1837
|8°
|2367
|18°
|6207
|9°
|5164
|19°
|2552
|10°
|4889
|20°
|9634
¿Qué significa soñar con gallina?
Soñar con gallina simboliza hogar, protección y cuidado; también fertilidad o proyectos que estás incubando.
Si está inquieta o cacarea, advierte chismes y miedos; si pone huevos, augura oportunidades y prosperidad.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.