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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este viernes, 5 de junio de 2026 los números ganadores del sorteo de la vespertina, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este viernes, 5 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4325 - Gallina

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de junio

 1°4325 11°6835
 2699  12°0358
 3°0361 13°1364 
 1807  14°6626 
 3374  15°4511 
 6°0852  16°2003
 9550  17°1837 
 2367  18°6207 
 5164  19°2552 
 10°4889 20°9634 

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Soñar con gallina simboliza hogar, protección y cuidado; también fertilidad o proyectos que estás incubando.

Si está inquieta o cacarea, advierte chismes y miedos; si pone huevos, augura oportunidades y prosperidad.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

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