El Gobierno de la provincia de Santa Fe avanza con una de las obras viales más importantes del último tiempo al llevar a cabo la pavimentación de 22 kilómetros de la Ruta Provincial 31, en el tramo que conecta Intiyaco con Tartagal. Los trabajos que están llevándose a cabo en la Ruta Provincial 31 se encuentran bajo la órbita de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a través del Ministerio de Obras Públicas. Con la repavimentación de la traza, la cual cumple un rol fundamental para el transporte del norte de la provincia, se espera agilizar los tiempos de tránsito, mejorar las condiciones de seguridad vial e incrementar el número de vehículos que circulan a diario. Tras haber estado paralizada, la obra en la RP Nro. 31 fue reactivada y ya se registró un 55% de avance, con una inversión superior a los 28 mil millones de pesos. Por su parte, el objetivo central es completar la conexión asfaltada entre la Ruta Provincial 3 y la Ruta Nacional N°11, cuyo corredor es clave para el tránsito regional y el transporte de cargas en el norte santafesino. En este sentido, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, confirmó que “desde Tartagal hacia el oeste. ya se encuentra construida la capa asfáltica de rodamiento”, indicó. En relación con el desarrollo de la obra, Lisandro Enrico agregó: “En estos momentos se trabaja en el hormigonado de alcantarillas transversales, movimiento de suelo, construcción de capas especiales y colocación de la capa asfáltica de rodamiento”, sostuvo. Asimismo, la intervención en la carretera cuenta con una capa subrasante mejorada con cal de 20 centímetros, una subbase de suelo seleccionado con cal de 19 centímetros, una base de estabilizado granular cementado de 15 centímetros y una carpeta de concreto asfáltico en caliente de 7 centímetros de espesor y 6,70 metros de ancho. Por su parte, los trabajos en la Ruta Provincial Número 31 incluirán nuevas señalizaciones, la inclusión de cartelería, accesos a zonas urbanas y la ampliación de las banquinas. La intervención de la RP 31 se integra, además, con la pavimentación de la Ruta Provincial 32, entre Tres Bocas y Villa Ana, la cual fue inaugurada a fines de 2025. En tanto, se espera que las obras queden finalizadas en los próximos meses para luego continuar con la ejecución de diferentes trabajos en otras rutas provinciales.