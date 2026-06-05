La compañía TCL presentó en Argentina su nueva línea 70 de smartphones, una serie de cuatro dispositivos diseñados para distintos perfiles de usuario con foco en rendimiento, entretenimiento y experiencia visual. El lanzamiento apunta a consolidar a la marca en un segmento donde hasta ahora tenía presencia acotada: el premium.

El buque insignia de la línea es el TCL 70 NXTPAPER PRO, cuyo principal diferencial es la tecnología NXTPAPER, desarrollada para proteger la salud visual. El sistema reduce hasta un 90% los reflejos lumínicos y disminuye la exposición a la luz azul sin alterar los colores originales de la imagen. A eso se suma una pantalla FHD+ de 6,9 pulgadas, 8 GB de RAM ampliables virtualmente a 16 GB, almacenamiento de 256 GB o 512 GB, y un sistema de cámaras compuesto por sensor principal de 50 MP, macro de 8 MP y frontal de 32 MP con procesamiento por inteligencia artificial.

El equipo llega la primera quincena de junio en color Stellar Blue, con precio promocional de $ 649.999 (256 GB) y $699.999 (512 GB) hasta el 25 de junio.

Crecimiento de los celulares TCL NXTPAPER

La tecnología NXTPAPER no es nueva para TCL en Argentina —la marca ya la había introducido en modelos anteriores—, pero su penetración en el mercado local no para de crecer.

“Actualmente estamos en una penetración que ronda el 26% de la tecnología NXTPAPER dentro de nuestro volumen, cuando al principio era marginal”, señaló Gustavo Vázquez Gastaldi, Gerente Comercial y de Marketing de TCL Argentina. Y agregó: “Es una tecnología que se empieza a hacer más conocida y que el público la empieza a aceptar cada vez más”.

La pantalla con modo "símil papel" es uno de los puntos fuertes de los nuevos equipos de TCL.

La línea se completa con tres modelos adicionales. El TCL K70 Power apunta a quienes priorizan autonomía y resistencia: tiene batería de 6.500 mAh con carga rápida de 33W, certificación IP64, procesador MediaTek Helio G100 y pantalla HD+ de 6,8 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz. Ya está disponible en Space Gray y Nebula Blue a $ 379.999 en precio promocional; las unidades en Space Gray se comercializan con fundas alusivas a la Selección Argentina.

El TCL K70 5G, con procesador Snapdragon 4 Gen 2 y certificación militar STD-810H —que valida su resistencia frente a golpes, vibraciones y caídas desde hasta 1,22 metros de altura en múltiples posiciones—, llegará al mercado en julio. Y el TCL K70 ofrece una alternativa cotidiana con pantalla HD+ de 120 Hz, cámara de 50 MP y batería de 5.200 mAh desde $ 299.999. Todos los modelos incluyen NFC, se producen localmente y se venden con cargador, auriculares y funda.

La estrategia de TCL en la Argentina

Más allá del lanzamiento puntual, Vázquez Gastaldi enmarcó la línea 70 en una estrategia de largo plazo. La compañía TCL, de origen chino, lleva 12 años en el mercado local de celulares —y 22 en Argentina en total— y en ese período creció de manera sostenida: de menos de 3 puntos de participación de mercado en 2022 a 5,5 puntos en 2024. El año pasado, con el ingreso masivo de marcas chinas al mercado local, TCL optó por una estrategia defensiva.

Uno de los nuevos celulares TCL 70 NXTPAPER.

“Nuestro objetivo era mantenernos, no crecer. Va a venir una nueva marca, van a ampliar nuestro mismo segmento, y tuvimos ese objetivo de protegernos. El share que se llevaron esas marcas no fue de TCL; nosotros mantuvimos nuestra participación en 5 puntos”, explicó el ejecutivo. El resultado del primer cuatrimestre de 2026 confirma que la apuesta funcionó: la marca cerró ese período con 6,6 puntos de participación.

El lanzamiento también tiene una lectura de posicionamiento más amplia. TCL es una marca consolidada en el segmento de televisores en Argentina, donde compite “palmo a palmo en tecnología de vanguardia”, según el propio ejecutivo. En celulares, la historia es diferente.

“Estamos en otra etapa de maduración de la categoría”, reconoció Vázquez Gastaldi, quien añadió: “Creemos que este es el primer paso para que la categoría de celulares empiece a seguir el mismo camino que TV ya viene recorriendo”. La línea 70, en ese sentido, no es solo un lanzamiento de producto: es la apuesta más clara de TCL por construir mayor presencia en smartphones.