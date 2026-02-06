El Gobierno de Chubut anunció el inicio de una de las obras viales más esperadas del país. Se trata de la reconstrucción del tramo más dañado de la Ruta Nacional 40, una vía clave para el turismo y la producción patagónica. El proyecto de repavimentación tiene como objetivo poner a punto la traza en el tramo comprendido entre las localidades de Facundo y Los Tamariscos. La obra de repavimentación se desarrollará sobre los 42 kilómetros que unen las localidades de Facundo y Los Tamariscos, en el sudoeste de Chubut. Dicho tramo presentaba un desgaste más que importante y con los nuevos trabajos se apunta a mejorar la seguridad vial. En este sentido, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, expresó que la traza “se volvió viral por ser una de las más destruidas del país”, señaló. Asimismo, remarcó que “hoy no solo la estamos reconstruyendo con recursos provinciales, sino que también nos desendeudamos de manera total con la Nación”, aseveró. La repavimentación de este sector de la Ruta 40 demandará una inversión superior a los 20 mil millones de pesos y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses desde el inicio formal de los trabajos. A su vez, el proyecto incluye la colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico de cinco centímetros de espesor y la calzada tendrá un ancho total de 7,70 metros e incorporará medio metro adicional en cada banquina. En tanto, las obras serán ejecutadas por Vialidad Provincial y se enmarcarán dentro de un programa integral de mejoras en diferentes rutas que atraviesan la provincia de Chubut. En paralelo a los trabajos en la RN 40, el gobernador Ignacio Torres firmó el acta de inicio de la Malla N° 632, que contempla obras complementarias en rutas estratégicas de la provincia. Los trabajos se extenderán sobre la Ruta Nacional 40 desde la Estancia La Paulina hasta el acceso a Esquel, lo que permitirá incrementar los niveles de seguridad vial y acortar los tiempos de viaje en uno de los puntos más transitados, tanto por el turismo como por el sector productivo. Además, y con una inversión superior a los 50.000 millones de pesos, el plan incluye la ejecución de tareas en Ruta 259, que conecta Esquel con Trevelin, otro corredor clave para el turismo cordillerano.