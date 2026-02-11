La Ruta Provincial Número 2 es uno de los corredores viales más transitados del país, debido a que es la gran vía de acceso a la Costa Atlántica y actualmente atraviesa un proceso de diferentes obras que apuntan a mejorar la seguridad y agilizar los tiempos de viaje. Las tareas de repavimentación se desarrollan entre el kilómetro 207 y el kilómetro 205 de la Ruta Provincial Número 2 - Autovía Juan Manuel Fangio, a la altura del Distribuidor de la Ruta Provincial 63, un punto estratégico para la circulación hacia y desde la Costa Atlántica. Las obras se ejecutarán un sector de altísimo tránsito, especialmente durante la temporada turística, cuando se conectan los accesos de regreso desde Mar del Plata y los corredores de las rutas provinciales 63 y 11 hacia la Ciudad de Buenos Aires. Entre los principales trabajos se encuentran la colocación de una capa asfáltica, nuevas señalizaciones y marcaciones sobre la traza, y mejoras tanto en las banquinas cómo en las zonas de salidas y retornos. Las tareas forman parte del Plan de Obras 2024–2027 que AUBASA impulsa junto a Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para la puesta en valor total de los 360 kilómetros que unen CABA y Mar del Plata. El proyecto prevé una inversión de 22.826 millones de pesos y la repavimentación de 70 kilómetros de ruta en el tramo comprendido entre Maipú y Dolores. El plazo de ejecución estimado es de doce meses, con trabajos escalonados para minimizar el impacto en el tránsito cotidiano. Además, y según se informó oficialmente, las obras incluyen un incremento en los estándares de seguridad vial. En paralelo, AUBASA avanza con otra obra de vital importancia sobre la Autopista Buenos Aires - La Plata, la cual tiene como objetivo mejorar la circulación diaria en una de las arterias con mayor flujo de tránsito diario. Los trabajos se encuentran en ejecución en el tramo comprendido entre Avellaneda y Berazategui, y fueron divididos en dos sectores para facilitar su desarrollo. Asimismo, la inversión es de $ 25.941 millones. El primer tramo se extiende desde el kilómetro 11,400 al 20,00, atraviesa Avellaneda y Quilmes y resulta clave para el tránsito que sale de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por su parte, el segundo tramo va del kilómetro 20 al 30,420, a la altura de Quilmes y Berazategui, completando una obra de 20 kilómetros de longitud.