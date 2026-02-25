El Gobierno de la provincia de Santa Fe le puso fecha de inicio a las obras de repavimentación, bacheo y señalización de la Ruta Provincial Número 5 en un tramo clave para el sector productivo y el comercio regional. La Ruta Provincial Número 5 cumple un rol fundamental para Santa Fe ya que conecta el Recreo Sur con la Ruta Provincial Número 2, pasando por la zona del Protomédico, una de las áreas con mayor influencia de vehículos del sector productivo. El proyecto contempla la intervención completa de un tramo de 3.400 metros. La obra se inicia en la intersección con la Ruta Provincial 2 y se extiende hasta empalmar con la antigua traza de la Ruta Nacional 11. Uno de los puntos centrales será la remodelación del enlace entre la RP Nro. 2 y la RP Nro. 5, ya que se reemplazará el empalme actual por una rotonda canalizada con tres ramales, una isleta central de 17,40 metros de diámetro y un diseño pensado para facilitar el tránsito pesado. A la altura del Protomédico se ejecutará una intersección canalizada con isletas centrales y ampliación de carriles, como así también la incorporación de dársenas e iluminación. Recientemente el Gobierno de la provincia de Santa Fe inauguró el tercer carril de la Autopsita Rosario - Santa Fe, una de las obras viales más importantes de los últimos años. La intervención abarca un tramo de 16 kilómetros y fue ejecutada y financiada íntegramente por fondos de la caja provincial. El objetivo central es optimizar la seguridad vial y agilizar la circulación del tránsito pesado que se dirige hacia las terminales portuarias del cordón industrial. Además de la incorporación del nuevo carril, los trabajos incluyeron la pavimentación de banquinas. La externa cuenta ahora con 2,50 metros de ancho, mientras que la interna fue ampliada a 1 metro, mejorando las condiciones de seguridad y maniobra. También se realizaron tareas de bacheo en el carril central, en las banquinas y en distintas ramas de vinculación. Estas intervenciones apuntan a reforzar la estructura existente y prolongar la vida útil de la traza. El plan de obras contempló la repavimentación de los ramales de acceso y egreso desde la RP59s, correspondiente al acceso a Ibarlucea. A su vez, se mejoraron los ingresos a Capitán Bermúdez y a San Lorenzo, tanto en el sector Sur conectado con la RN A012 como en el acceso al centro de la ciudad. Por último, se ejecutaron intervenciones en los puentes ya existentes dentro del tramo, con el fin de adecuarlos a la nueva configuración vial y garantizar mayor seguridad en la circulación diaria.