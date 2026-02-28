Una de las rutas más impactantes del norte argentino avanza hacia una transformación histórica ya que la provincia de Catamarca está llevando a cabo la pavimentación de la Ruta Provincial 43 en el departamento Antofagasta de la Sierra, una traza estratégica que atraviesa la Puna y que apunta a unir con mayor seguridad y fluidez a Catamarca con Salta. El proyecto integral contempla de repavimentación de la RP Nro. 43 a lo largo de 112 kilómetros, hasta el límite provincial y ya registra un avance físico del 15% en su primera sección. Actualmente están ejecutándose trabajos sobre el tramo que une la Villa de Antofagasta de la Sierra con el límite salteño, donde ya se pavimentaron 11 kilómetros y en abril se prevé alcanzar los 15 kilómetros hasta la zona de Paicuqui. Por su parte, la Ruta Provincial 43 es un corredor clave tanto para la producción como para el turismo del norte argentino, debido a que, desde Antofagasta de la Sierra hasta el límite con la provincia de Salta, el trazado conecta territorios que enamoran a miles de visitantes por sus salares, volcanes y paisajes únicos. Según informó el Gobierno provincial, las tareas actuales corresponden a la Sección I que se extiende desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 60,3. Entre las obras que contempla el plan de vialidad se encuentran: La obra de repavimentación sobre la RP Nro. 43 es considerada estratégica para la logística de los proyectos de litio que se desarrollan en la Puna catamarqueña, ya que con la mejora en la infraestructura vial se apunta a facilitar el transporte, reducir costos y fortalecer la integración productiva de la región. Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, hizo mención de la importancia que tiene la ejecución de las obras en dicha traza y expresó que “la Ruta 43 es una obra clave para consolidar el desarrollo de la Puna y mejorar la conectividad”. Además, el funcionario agregó: “Una infraestructura que progresa con responsabilidad y articulación entre el sector público y el productivo es la base para un crecimiento sostenido en toda Catamarca”, manifestó en referencia a las obras que están llevándose a cabo.