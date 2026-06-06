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La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 5 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son:

  • A la cabeza: 2838 - Piedras

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 5 de junio

 2838 11° 7474 
 2°0556 12° 7889
 3°7328 13° 7487 
 4°4929 14° 0241 
 5°7178 15° 3219 
 6°4919 16° 5921 
 7°5935 17° 2676 
 8°9050 18° 1746 
 9°703619° 4547 
 10°9408 20° 8348 

¿Qué significa soñar con Piedras?

Soñar con piedras suele simbolizar fortaleza, estabilidad y paciencia. Puede señalar bases sólidas y la necesidad de avanzar con calma y perseverancia.

Si las piedras bloquean o pesan, reflejan cargas, obstáculos o rigidez. Su tamaño y textura sugieren la magnitud del reto y la forma de afrontarlo.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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