Reanudan la obra más anhelada en una ruta fundamental del país: será transformada por completo Fuente: Archivo

La municipalidad de Paraná anunció la reactivación de una obra de vital importancia para el desarrollo de la ciudad, ya que se pondrán en marcha nuevamente los trabajos en la Ruta Nacional Número 12.

Cómo serán las obras en la Ruta Nacional 12

La obra será reanudada tras el acuerdo que estableció el municipio con Vialidad Nacional y se llevará a cabo en etapas con fondos propios. De tal modo, el planeamiento contempla la vinculación de la Ruta Nacional Número 12 con la Avenida Circunvalación, cuyo objetivo es mejorar la circulación con el Túnel Subfluvial.

Por su parte, los trabajos fueron paralizados en 2023 y se encuentran en un 76% de avance, por lo cual la continuidad es de vital importancia para el sector productivo, económico y el desarrollo de la ciudad.

Se volverá a impulsar un proyecto crucial en la Ruta Nacional 12

La primera etapa de la reanudación de la obra se inició esta semana con tareas de limpieza sobre la traza, monitoreos del estado de la carretera y la recomposición tanto de taludes como de la base. Los trabajos comenzaron desde la calle Salellas hacia el casco urbano: primero sobre la calzada oeste y luego sobre la este.

Asimismo, se llevará a cabo la construcción de 2.8 kilómetros de calzada en los dos carriles, lo que facilitará el ingreso a Paraná desde la región sudeste de la RN12, evitando el cruce de la trama urbana.

Además, y como parte del proyecto, las obras contarán con mejoras en los accesos al Parque Industrial, una de las áreas clave de la capital de la provincia del Litoral argentino.

Dentro de la ejecución de las obras, se renovarán las señalizaciones e iluminación y se instalarán nuevos semáforos en la intersección de Miguel David y Bordón, junto con mayores torres luminarias y estructuras de seguridad vial.

Cuándo finalizará la obra en la RN 12

Por su parte, el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Lorefice, señaló que la culminación de la obra está programada para mediados de 2026, priorizando en los últimos meses de este año el sector oeste de la traza.

Mejoras en carreteras de Entre Ríos: proyectos para 2026

De cara al 2026 el Gobierno de Entre Ríos seguirá con el programa de mejoras en las diferentes carreteras que cruzan la provincia. En este sentido, se planea realizar la rehabilitación de la Ruta Nacional 136, entre Gualeguaychú y el puente internacional Libertador General San Martín, con una inversión cercana a 2.700 millones de pesos.

Además, buscan avanzar en la construcción de las colectoras en la Autovía 18, en el tramo entre Viale y Villaguay, hasta la intersección con la Ruta Provincial 20.

Modernización de Ruta 136: Inversión de 2.700 millones de pesos

La reactivación de la obra en la Ruta Nacional Número 12 no solo beneficiará a la circulación local, sino que también se espera que impulse el turismo en la región, facilitando el acceso a atracciones cercanas.

El proyecto también incluye la creación de espacios verdes a lo largo de la ruta, lo que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Paraná. Con estas iniciativas, la municipalidad busca no solo modernizar la infraestructura vial, sino también fomentar un desarrollo urbano más armónico y accesible.