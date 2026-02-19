El Gobierno de la provincia de Córdoba inició los trabajos para convertir la Ruta Nacional 19 en Autopista en un tramo clave tanto para el turismo como para el sector productivo y el comercio del Mercosur. La obra de vialidad está llevándose a cabo con fondos de la provincia y demandará una inversión estimada de 67.760 millones de pesos. Por su parte, el tramo abarca un total de 200 kilómetros entre Córdoba y San Francisco. La reconstrucción de la Ruta Nacional Número 19 que se convertirá en Autopista atravesará la capital de la provincia de Córdoba y pasará por las localidades de Río Primero, Río Segundo, San Justo y terminará en San Francisco. Por dicha traza circulan cerca de 3 millones de vehículos al año y es utilizada tanto por tránsito nacional como internacional, ya que forma parte de uno de los corredores bioceánicos Atlántico - Pacífico con mayor flujo del país. Asimismo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora hizo mención de la ejecución de los trabajos con fondos provenientes de la caja provincial: “No es justo que tengamos que hacer esta obra con recursos propios. La Provincia pone más recursos a la Nación de los que vuelven y encima tenemos que hacernos cargo de obras nacionales”, señaló. Por su parte, la futura autopista contará con dos carriles por cada sentido de circulación, nuevas colectoras, accesos y retornos, como así también nuevas señalizaciones. Además, la velocidad máxima permitida será de hasta 130 kilómetros por hora. En tanto, se construirá un puente de 150 metros de largo sobre el Río Segundo para una de las calzadas de la autopista y se ejecutarán diferentes obras hidráulicas en varios puntos de la autovía. A su vez, el primer tramo de ampliación de carriles y repavimentación de la traza es de 29,4 kilómetros, ubicado en el trayecto que une las localidades de Arroyito y Santiago Temple. La ejecución de los trabajos en la Autopista 19 forma parte de un ambicioso plan de infraestructura vial que la provincia de Córdoba lleva adelante en distintos puntos del territorio. El proyecto se integra a un conjunto de obras estratégicas, entre las que se destacan la Circunvalación de Río Cuarto y la Circunvalación de Villa María, dos intervenciones clave para mejorar la conectividad y el tránsito en el sur y el centro provincial. También se destaca la pavimentación de la Ruta Provincial N° 28 en el tramo que une Tanti con Taninga, conocida como el “Nuevo Camino de las Altas Cumbres”, y la finalización de las Autovías Punilla y Calamuchita.