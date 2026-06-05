En esta noticia

Un importante cambio en las condiciones meteorológicas comenzará a sentirse en San Luis durante las próximas horas. Los pronósticos anticipan la llegada de un sistema de inestabilidad que dejará lluvias, tormentas y ráfagas de viento durante al menos 72 horas consecutivas.

Las precipitaciones comenzarán a ganar intensidad entre este jueves y el domingo, en un escenario marcado por abundante nubosidad, descenso de las temperaturas y condiciones propicias para la formación de tormentas eléctricas.

Salud.Ni caminata, ni gimnasio, ni bici: el ejercicio clave para cuidar el corazón y mejorar la circulación
Fenómeno astronómico.Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 156 años

Además de las lluvias, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia.

Cuándo llegan las tormentas más fuertes a San Luis

La inestabilidad comenzará a manifestarse este jueves con probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 40% y el 70% durante gran parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con una máxima cercana a los 16°C y una mínima de 11°C.

Para el viernes, el tiempo seguirá inestable durante las primeras horas, aunque las probabilidades de precipitación disminuirán parcialmente. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto y el ambiente continuará fresco.

El fin de semana estará marcado por lluvias y viento

El sábado volverán a registrarse condiciones favorables para nuevas precipitaciones. Los modelos meteorológicos prevén tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas por abundante nubosidad.

La temperatura máxima alcanzará los 15°C, mientras que la mínima rondará los 11°C.

El domingo se perfila como una de las jornadas más complicadas del período. Las lluvias podrían repetirse durante distintos momentos del día y estarán acompañadas por viento persistente.

Los especialistas advierten que la combinación de precipitaciones reiteradas y ráfagas intensas podría generar complicaciones en la circulación y una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Cómo seguirá el tiempo después del temporal

A partir del lunes comenzará una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Si bien el cielo continuará parcialmente nublado, las probabilidades de lluvia descenderán considerablemente y las temperaturas seguirán mostrando valores típicos de la temporada invernal.

Entre el lunes y el miércoles se esperan mínimas que podrían ubicarse entre los 7°C y los 12°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 15°C y los 19°C.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Mientras San Luis concentra la mayor atención por las lluvias y tormentas, la Ciudad de Buenos Aires atravesará un fin de semana con condiciones más moderadas.

Descubrimiento.En 1871, un granjero abandonó cinco vacas en una isla remota. 130 años después, los científicos analizaron su ADN y quedaron helados

Viernes 5: cielo mayormente nublado y temperaturas entre 14°C y 19°C. No se esperan lluvias significativas.

Sábado 6: continuará la nubosidad y podrían registrarse precipitaciones aisladas hacia la noche. La temperatura oscilará entre 14°C y 18°C.

Domingo 7: será la jornada más inestable del fin de semana, con probabilidad de lluvias y tormentas durante distintos momentos del día. Se prevén temperaturas entre 13°C y 16°C.

Lunes 8: mejorarán las condiciones meteorológicas, aunque persistirá la presencia de nubosidad. La mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 15°C.