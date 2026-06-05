Un importante cambio en las condiciones meteorológicas comenzará a sentirse en San Luis durante las próximas horas. Los pronósticos anticipan la llegada de un sistema de inestabilidad que dejará lluvias, tormentas y ráfagas de viento durante al menos 72 horas consecutivas.

Las precipitaciones comenzarán a ganar intensidad entre este jueves y el domingo, en un escenario marcado por abundante nubosidad, descenso de las temperaturas y condiciones propicias para la formación de tormentas eléctricas.

Además de las lluvias, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a los 60 kilómetros por hora en algunos sectores de la provincia.

Cuándo llegan las tormentas más fuertes a San Luis

La inestabilidad comenzará a manifestarse este jueves con probabilidades de lluvia que oscilarán entre el 40% y el 70% durante gran parte de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán frescas, con una máxima cercana a los 16°C y una mínima de 11°C.

Para el viernes, el tiempo seguirá inestable durante las primeras horas, aunque las probabilidades de precipitación disminuirán parcialmente. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto y el ambiente continuará fresco.

El fin de semana estará marcado por lluvias y viento

El sábado volverán a registrarse condiciones favorables para nuevas precipitaciones. Los modelos meteorológicos prevén tormentas aisladas hacia la tarde y la noche, acompañadas por abundante nubosidad.

La temperatura máxima alcanzará los 15°C, mientras que la mínima rondará los 11°C.

El domingo se perfila como una de las jornadas más complicadas del período. Las lluvias podrían repetirse durante distintos momentos del día y estarán acompañadas por viento persistente.

Los especialistas advierten que la combinación de precipitaciones reiteradas y ráfagas intensas podría generar complicaciones en la circulación y una sensación térmica inferior a la temperatura real.

Cómo seguirá el tiempo después del temporal

A partir del lunes comenzará una mejora gradual de las condiciones meteorológicas.

Si bien el cielo continuará parcialmente nublado, las probabilidades de lluvia descenderán considerablemente y las temperaturas seguirán mostrando valores típicos de la temporada invernal.

Entre el lunes y el miércoles se esperan mínimas que podrían ubicarse entre los 7°C y los 12°C, mientras que las máximas oscilarán entre los 15°C y los 19°C.

Cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires

Mientras San Luis concentra la mayor atención por las lluvias y tormentas, la Ciudad de Buenos Aires atravesará un fin de semana con condiciones más moderadas.

Viernes 5: cielo mayormente nublado y temperaturas entre 14°C y 19°C. No se esperan lluvias significativas.

Sábado 6: continuará la nubosidad y podrían registrarse precipitaciones aisladas hacia la noche. La temperatura oscilará entre 14°C y 18°C.

Domingo 7: será la jornada más inestable del fin de semana, con probabilidad de lluvias y tormentas durante distintos momentos del día. Se prevén temperaturas entre 13°C y 16°C.

Lunes 8: mejorarán las condiciones meteorológicas, aunque persistirá la presencia de nubosidad. La mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 15°C.