La Dirección de Vialidad Provincial de San Luis anunció la ejecución de una serie de obras sobre la Ruta Provincial Número 11 a lo largo de 131 kilómetros, con una inversión que supera los $ 1.387 millones y será una de las intervenciones más relevantes de los últimos años. La Ruta Provincial Número 11 es una de las más importantes para la provincia de San Luis ya que se conecta con la Ruta Nacional Número 7, una de las trazas con mayor circulación de tráfico en el país. Los trabajos sobre la RP Nro. 11 contempla la ejecución de trabajos que incluyen bacheo superficial y profundo sobre el pavimento, sellado de fisuras, perfilado de banquinas y restitución de desagües. Además, se colocarán nuevas señalizaciones sobre el pavimento, luminarias en los puntos de accesos y retornos, y cartelería vial en todo el trazado de la Ruta Provincial Número 11. Dichas tareas están tiene como objetivo mejorar el estado actual de la carretera e incrementar de manera considerable los niveles de seguridad vial en los puntos de mayor tránsito de carga y particulares. En la primera etapa de intervención, se abarcarán los tramos comprendidos entre Zanjitas, Alto Pelado, Nueva Escocia y Lavaisse hasta el acceso a Justo Daract, además de incluir la intersección con la Ruta Provincial N°55, lo que representa una mejora sustancial en uno de los trayectos de circulación más utilizados de San Luis. Además de los trabajos realizados en la Ruta Provincial Número 11, la Dirección de Vialidad Provincial se encuentra llevando a cabo obras de reconstrucción y repavimentación en las rutas 10, 8A, 6 y 41. En las rutas mencionadas están ejecutándose tareas de mantenimiento con el retiro de losas deterioradas, reconstrucción con hormigón nuevo y colocación de una nueva carpeta asfáltica en sectores que presentaban fallas estructurales. Por su parte, los trabajos incluyen volcado, nivelación y curado del hormigón con el uso de reglas vibratorias para asegurar la compactación adecuada y capas geotextiles que protegen las losas durante el fraguado. De tal modo, el plan integral de obras apunta a mejorar la conectividad en circuitos clave de la provincia de San Luis e incrementar los niveles de seguridad. Asimismo, uno de los objetivos es permitir una mayor circulación de vehículos, tanto del sector productivo como del turismo.