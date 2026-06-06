Este viernes, 5 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6387 (Piojos).

1° 6387 11° 9088 2° 2212 12° 0265 3° 5935 13° 6693 4° 7749 14° 5341 5° 9160 15° 8940 6° 3866 16° 2442 7° 2491 17° 4706 8° 7187 18° 0994 9° 8317 19° 8803 10° 7295 20° 6241

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.