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Este viernes, 5 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 5 de junio de 2026. A la cabeza salió el 6387 (Piojos).

 1°6387 11°9088 
 2212  12°0265
 3°5935  13°6693 
 7749  14°5341 
 9160  15°8940 
 6°3866  16°2442
 2491  17°4706 
 7187  18°0994 
 8317  19°8803 
 10°7295 20°6241 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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