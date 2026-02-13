Una vía clave será finalmente pavimentada y esta obra permitirá la conexión con dos rutas nacionales importantes. Tras décadas de abandono y a la espera de la ejecución de estos trabajos, la Ruta Transversal N°30s, fundamental en el norte argentino, entra en la agenda de obras. Esto se logró tras la coordinación entre dos provincias: Santa Fe y Chaco. Ambas retomaron las reuniones para avanzar con el proyecto de infraestructura que permitirá brindar mayor seguridad en el tránsito y optimizar los tiempos de traslado. La traza también tiene impacto en el este de Santiago del Estero y busca conectar con dos corredores nacionales muy relevantes: la Ruta Nacional 11 en el este y la Ruta Nacional 95 en el oeste. A pesar de la relevancia de la Ruta Transversal N° 30s, todavía tiene varios tramos sin asfaltar. Esto provocaba el reclamo ciudadano, sobre todo del sector agrícola y ganadero de la zona. Desde la Comuna de Villa Guillermina, en la provincia de Santa Fe, celebraron la decisión del Ejecutivo provincial, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, de volver a considerar el proyecto, y subrayaron que su concreción, en conjunto con la reactivación del Puerto Ocampo, crearía condiciones óptimas para el desarrollo económico y social del norte santafesino. En ese sentido, el presidente comunal, el presidente comunal Roque Chávez destacó que se trata de una obra “soñada y gestionada desde hace más de 20 años”. “No es solo una ruta para la producción. Es casi la razón de ser de este norte santafesino. Desde el productor hasta el comerciante de barrio sienten que esta obra les va a cambiar la vida”, agregó. La falta de asfalto en amplios tramos hace que productores y transportistas deban utilizar caminos de tierra o ripio, lo que encarece los costos logísticos y reduce la competitividad de la producción regional. Con el trayecto completamente pavimentado, se acortarían los tiempos de traslado, se disminuirían costos de transporte y mejoraría la seguridad vial. La obra se encuentra incluida en el Presupuesto 2026 de la provincia de Santa Fe. Además, la Provincia tomó un crédito importante destinado a obras de infraestructura, lo que permitiría financiar el primer tramo, estimado en unos u$s 65 millones, equivalente a un porcentaje reducido del total del endeudamiento previsto.