El Gobierno de La Pampa avanza con la pavimentación de la Ruta Provincial Número 9, una obra estratégica que permitirá consolidar la conexión del norte provincial con el límite de Córdoba y mejorar uno de los corredores más utilizados para el transporte de cargas, la producción regional y el tránsito interprovincial. La obra de repavimentación de la RP Nro. 9 se realizará con fondos propios de la caja provincial. Por su parte, ya comenzaron a ejecutarse los trabajos sobre la traza, los cuales van desde la Ruta Nacional 188 hasta el límite con Córdoba. Asimismo, la obra contempla la pavimentación de 6.900 metros lineales con una calzada de 6,90 metros de ancho, además de la construcción de un empalme con la Ruta Nacional Número 35, iluminación, señalización horizontal y vertical y dispositivos de seguridad vial que reemplazarán el actual camino de tierra por capa asfáltica de hormigón. En este aspecto, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, expresó: “Estamos construyendo una ruta que mejora la seguridad vial, facilita el transporte de las producciones regionales y potencia la integración interprovincial con Córdoba”, sostuvo. En tanto, el objetivo central de la repavimentación de la Ruta Provincial Número 9 es mejorar las condiciones de seguridad vial en uno de los tramos más importantes para el sector productivo, agrícola y ganadero. El Gobierno de la provincia de Córdoba inició una serie de obras de pavimentación, mantenimiento y bacheo en la Ruta Provincial 23, conocida como el “Camino de la Costa”. Los trabajos se realizan sobre la traza de 42 kilómetros y tienen como fin optimizar los tiempos de viaje y mejorar la conectividad entre los valles turísticos de Calamuchita y Punilla e integrar distintas localidades serranas. Por su parte, las obras se enmarcan dentro del programa de mejoras en las carreteras del “Camino de las Sierras” y fue habilitado el tramo que comunica Alpa Corral con Río de los Sauces, y que llega hasta la localidad de Las Caleras, ubicada a 13 kilómetros de La Cruz. Entre los trabajos que fueron llevados a cabo por la Dirección de Vialidad de la provincia de Córdoba, se destacan nuevas señalizaciones en toda la traza, puntos de retorno y accesos a las localidades que atraviesa, mantenimiento de las banquinas y puntos de S.O.S.