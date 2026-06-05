Tras un 2025 en el que las startups argentinas levantaron u$s 270 millones, el ecosistema emprendedor comenzó 2026 con una fuerte aceleración. En apenas cinco meses, las compañías locales ya superaron los u$s 400 millones en nuevas inversiones, impulsadas por grandes rondas de financiamiento y por un renovado interés de fondos internacionales que expanden su presencia en el país y en la región.

Los datos surgen del informe Panorama del Capital Emprendedor Argentino 2026 elaborado por Arcap, la cámara que nuclea a los fondos de venture capital del país. El relevamiento muestra que durante 2025 las startups argentinas captaron u$s 270 millones en 73 transacciones . Si bien el monto fue inferior al registrado el año anterior (u$s 422,2 millones), la actividad se mantuvo dinámica y mostró un aumento en la cantidad de rondas.

La explicación detrás de esta aparente contradicción está en el perfil de las operaciones. Más de la mitad de las rondas realizadas durante 2025 correspondieron a startups en etapa pre-seed, mientras que el 87,7% de las transacciones fueron inferiores a u$s 5 millones. En otras palabras, hubo más compañías accediendo a financiamiento, aunque con tickets más pequeños.

“ Hubo un menor monto recaudado, pero se vieron más transacciones . Esta dinámica se explica porque las rondas se dieron en estadios más tempranos, de empresas que recién están comenzando, lo que implica montos menores. Las mayores rondas suelen hacerse en empresas más desarrolladas. No se trata de una dinámica particular de la Argentina, sino de la lógica de la industria de venture capital”, explicó Páez Solchaga, director ejecutivo de Arcap.

Peter Thiel es uno de los inversores que puso su mirada en la Argentina Shutterstock

Aun así, el capital siguió concentrándose en pocas operaciones. Las nueve rondas más grandes del año representaron el 75,7% de toda la inversión realizada en el país. Entre ellas se destacaron Ualá, Mendel, Lemon, Remitee y N5 Now .

El peso de estas operaciones ayuda a entender por qué 2026 arrancó con números muy superiores. Según Arcap, gran parte de los más de u$s 400 millones invertidos hasta ahora corresponden a compañías más maduras que continúan ampliando rondas iniciadas anteriormente.

Para los referentes del sector, la recuperación de la inversión y la continuidad de la actividad muestran que el ecosistema logró atravesar la corrección que sufrió la industria a nivel global.

“ El sistema ha demostrado resiliencia para transitar esta etapa luego de la corrección de los mercados que impactó en las economías emergentes . El semillero de emprendedores sigue existiendo y las nuevas camadas son ayudadas por las anteriores”, sostuvo Mariano Mayer, presidente de Arcap.

Junto con la mejora de las cifras reapareció otro fenómeno que los fondos siguen de cerca: el regreso de inversores internacionales. Durante los últimos meses, startups argentinas recibieron inversiones de fondos de Silicon Valley y comenzaron a registrarse nuevas operaciones de salida para los inversores que ingresaron en etapas tempranas.

“Vemos compañías que se destacan y que han levantado rondas interesantes, como Humand, donde invirtió Goodwater Capital. También fue interesante el exit de Draper Cygnus con Skyloom. No es una tendencia aislada en Argentina, sino que los fondos están volviendo a mirar a la región”, explicó Mayer.

Según el ejecutivo, el creciente interés internacional también se refleja en la presencia de referentes globales del sector tecnológico e inversor en el país. “Tener a Peter Thiel en Argentina es parte de esa tendencia que estamos viendo del mundo mirando al país, donde las oportunidades se empiezan a concretar. Al país se lo comienza a ver no solo como una usina de talento, sino también como un mercado ”, afirmó.

Más allá de los montos, el informe muestra señales de una mayor sofisticación del ecosistema. Una de ellas es la expansión geográfica. Si bien la Ciudad y la provincia de Buenos Aires continúan concentrando la mayor cantidad de emprendimientos financiados, el 47,2% de las startups que recibieron inversión se distribuyeron entre otras nueve provincias. Santa Fe, Córdoba y Tucumán lideraron ese proceso .

También hubo cambios en la composición sectorial. Por segundo año consecutivo, biotecnología fue el vertical con mayor actividad, por encima de fintech, healthtech y agtech. El dato marca una diferencia respecto de los años en los que las fintech concentraban buena parte de las inversiones y refleja el crecimiento de las startups de base científica impulsadas por incubadoras y fondos especializados.

Otro indicador que siguió avanzando fue la participación femenina. El 43,8% de las startups que recibieron financiamiento contó con al menos una mujer dentro de su equipo fundador, el porcentaje más alto registrado por Arcap desde que comenzó a medir el indicador. Sin embargo, las mujeres todavía representan apenas el 22,7% de los fundadores y sólo el 12,5% de las startups financiadas tienen una CEO mujer.