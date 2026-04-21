La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional de 24 horas para este martes 21 de abril, en reclamo por la reapertura inmediata de paritarias y en rechazo a cualquier intento de ajuste sobre la estructura del Estado. A la medida de fuerza también adhirió la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), por lo que se prevén demoras en los vuelos y afectaciones en diversos servicios públicos a lo largo de la jornada. En el marco del paro nacional de ATE, que ya registra un fuerte acatamiento en todo el país, comenzaron las primeras protestas en los aeropuertos de Bariloche y El Calafate. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la concentración principal será a partir de las 11:00 en Costa Salguero, mientras que el sindicato brindará una conferencia de prensa a las 12:00 desde el Aeroparque Jorge Newbery. Además, ATE realizará protestas desde las 10:00 en otros organismos del Estado, como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y áreas de ciencia y tecnología, entre ellas el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El principal reclamo del gremio es la reapertura urgente de las paritarias de la Administración Pública Nacional, en un contexto en el que los aumentos salariales otorgados quedaron por debajo de la inflación. Según le gremio, los aumentos acordados para el período paritario actual se ubican dos puntos por debajo del índice de precios, a la espera de conocerse la evolución inflacionaria de los últimos meses. En ese contexto, ATE advierte que la situación salarial es crítica y sostiene que los trabajadores del Estado ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo. A este deterioro se suma un estudio del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sobre la Canasta Básica de los Trabajadores, que reveló que cada empleado del sector público perdió, en promedio, $ 11.917.049 en los últimos dos años. “Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie. Sólo se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. En la misma línea, el dirigente lanzó una fuerte advertencia al Ejecutivo: “Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad”. Desde la asociación remarcaron que también se evaluará un nuevo plan de acción frente a eventuales intentos del Gobierno de desfinanciar, desguazar o despedir personal en distintos niveles del Estado. Desde la Administración Nacional de Aviación Civil confirmaron su adhesión al paro y advirtieron que intensificarán el plan de lucha ante la falta de respuestas del Ejecutivo. “En los aeropuertos habrá asambleas. Los vuelos van a tener algún tipo de afectación operativa, pero no va a haber cancelaciones. Seguramente pueda haber algunas demoras producto de las asambleas, pero los vuelos saldrán normalmente”, explicó Marcelo Belelli, coordinador de ATE en la ANAC, en declaraciones a Radio Mitre. Desde ATE ANAC señalaron que el Gobierno no cumplió con la Conciliación Obligatoria, lo que los dejó en libertad de acción para avanzar con nuevas medidas de fuerza. “El Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto, sino una vez más perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”, denunciaron en un comunicado. El conflicto se profundizó tras el vencimiento del plazo de la conciliación, que había sido dictada tras el anuncio de medidas de fuerza y que, según el gremio, luego se intentó limitar mediante una normativa que afectaba el derecho a la protesta. Entre los reclamos específicos del sector se encuentra el cumplimiento del acuerdo de pago de una suma no remunerativa y su actualización según la última paritaria. Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención exclusiva de urgencias en centros de salud para niños, adolescentes y adultos mayores. También se verán afectados los siguientes servicios: Desde la ANAC informaron que solo estarán garantizados los vuelos sanitarios y de Estado, mientras que PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.