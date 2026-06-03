La Asociación Nacional Transportista (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron un paro nacional para el próximo jueves 11 de junio, el cual implicará un megabloqueo durante el inicio del Mundial 2026. Ambas organizaciones señalaron que la protesta surge ante la falta de acuerdos y soluciones concretas por parte del gobierno federal.

De acuerdo con los grupos convocantes, las conversaciones sostenidas con las autoridades no derivaron en mesas formales de negociación ni en respuestas suficientes a sus demandas. En un comunicado conjunto, aseguraron que las declaraciones oficiales sobre un supuesto diálogo con el sector transportista no reflejan la situación real que enfrenta el gremio.

ANTAC anunció paro nacional durante la inauguración del Mundial 2026 Archivo

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¿Cuándo y dónde se realizará el paro de transportistas?

La movilización de la ANTAC está prevista para el jueves 11 de junio, el mismo día en que arrancará la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca.

Las agrupaciones explicaron que eligieron esa fecha de manera estratégica para aumentar la visibilidad de sus exigencias relacionadas con el transporte y el apoyo al sector agrícola.

Zonas afectadas por el paro de transportistas

Aunque todavía no se detallaron todos los puntos de cierre, se prevé que las complicaciones alcancen importantes carreteras federales y accesos principales hacia la Ciudad de México , especialmente rutas utilizadas para el transporte de carga y distribución de mercancías.

ANTAC y FNRCM advirtieron que la movilización podría generar impactos en la movilidad y en diversas actividades económicas, incluyendo el traslado de asistentes al evento inaugural del Mundial. No obstante, aclararon que su intención no es perjudicar a la población ni al torneo deportivo , sino llamar la atención sobre la situación que atraviesan ambos sectores.

Hasta el momento, las autoridades federales y capitalinas no anunciaron medidas oficiales para enfrentar el posible impacto vial, aunque se espera que en los próximos días se definan operativos, rutas alternas y estrategias de movilidad para reducir afectaciones durante la jornada.