En medio de la tensión que se vive frente a la fábrica de neumáticos FATE, tras la decisión de la empresa de cerrar su emblemática planta despidiendo a 920 trabajadores, la Secretaría de Trabajo convocó a una audiencia de conciliación entre los representantes legales de la compañía y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). Según precisaron fuentes oficiales a El Cronista, el encuentro tendrá lugar a partir de las 12.30 y será de manera virtual. Allí concurrirán los delegados del gremio y el representante legal de la empresa, y se espera generar alguna solución o vía de acercamiento mientras los empleados continúan manifestándose en el interior del predio y también en los accesos. La empresa comunicó el cierre de la planta a primera hora de este miércoles. A través de un comunicado señaló que “a partir del día de la fecha, cesa la actividad en la planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires”, y justificó su decisión “ante los cambios en las condiciones de mercado”. Seguidamente, detallaron que “los cambios en las condiciones de mercado obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que los definió durante todo este tiempo”. La empresa, fundada en 1940 bajo la sigla de “Fábrica Argentina de Telas Engomadas”, fue cobrando importancia año a año hasta transformarse en una de las empresas más emblemáticas del país. En los ‘80 alcanzó su pico de popularidad cuando se transformó en sponsor de las camisetas de Boca y River. Con el nuevo siglo comenzó la lenta, pero irreversible debacle. En los últimos años el combo que supuso la pandemia, el cepo cambiario y un sindicato belicoso como el SUTNA, sumergió a FATE en una crisis irreversible. La apertura de las importaciones fue el tiro de gracia. Al momento del cierre la empresa operaba con un tercio de su capacidad y con pérdidas operativas que ascendían a u$s 30 millones.