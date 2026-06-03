Adiós a las deudas con tarjeta de crédito

ARBA le condona deudas a jubilados: cómo acceder al beneficio y quiénes pueden pedirlo

Un proyecto de Ley que avanza en el Congreso propone una medida para reducir hasta un 90% las deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales para quienes cumplan determinadas condiciones.

La iniciativa, titulada “ Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas” , propone mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para deudas vinculadas con el consumo.

El proyecto propone dar una respuesta a una problemática cada vez más frecuente en el país, donde las familias utilizan la tarjeta de crédito para los gastos cotidianos y las tasas de interés generan un acumulado difícil de sostener.

Adiós a las deudas con tarjeta: quiénes pueden acceder al proyecto

El eje central del proyecto es la creación de un régimen de regularización de deudas que permitiría a los usuarios aliviar significativamente su situación financiera.

La propuesta presentada por el diputado Roberto Santiago, del bloque Unión por la Patria, alcanzará a las personas clasificadas en las categorías 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central.

Qué propone el proyecto y cuáles deudas estarían incluidas

La iniciativa contempla aquellas deudas originadas con tarjetas de crédito y préstamos personales; mientras que excluye aquellas deudas hipotecarias, tributarias o prendarios.

En concreto, se contempla:

La condonación total de los intereses punitorios, recargos, cargos y demás accesorios

Se prevé una condonación del 90% del capital adeudado para aquellas familias cuyos ingresos mensuales no superen las tres Canastas Básicas Totales

Nuevas opciones de refinanciación del saldo restante en hasta 36 cuotas mensuales y con una tasa que no podrá exceder el 50% de la BADLAR

Quienes superen este nivel de ingresos podrán contar con las opciones de refinanciación y tasas bajas.

Adiós a las deudas con tarjeta de crédito

A esto se suma la posible creación de un fondo de asistencia que facilite la implementación del esquema y permita ordenar los pasivos de los deudores dentro de un marco más sustentable.

Se estima que el proyecto podría beneficiar a más de 18 millones de personas, lo que refleja la dimensión del problema de sobreendeudamiento en el país.

Cómo se pagaría el saldo restante

El proyecto también define un esquema para cancelar el monto residual. La idea es ofrecer planes de pago más largos y con tasas considerablemente menores a las actuales.

En ese sentido, se prevé:

Financiación en cuotas de hasta 36 meses

Tasas de interés reducidas, atadas a la tasa pasiva

Condiciones más flexibles que las vigentes en el sistema financiero

Incluso, algunos esquemas contemplan la participación de organismos públicos para facilitar la reestructuración y el cumplimiento de los pagos.

El contexto detrás de la iniciativa

El impulso de este tipo de medidas se explica por el deterioro del crédito en los últimos meses. La morosidad en el sistema financiero alcanzó niveles récord en más de una década, mientras que las deudas de consumo representan cerca del 80% del total de los compromisos de los hogares.

A esto se suma el impacto de las tasas elevadas, que encarecen el financiamiento y dificultan sostener los pagos en el tiempo, generando un círculo de endeudamiento difícil de revertir.

Vale destacar que al momento el proyecto de ley no fue aprobado, sino que se encuentra en tratativa.