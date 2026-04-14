El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) anunció la nueva paritaria que firmó para todos los trabajadores del sector que incluye un básico de casi 3.6 millones de pesos. Además, el acuerdo incluye los distintos adicionales que implican casi un 30% adicional al haber básico. El gremio informó que la nueva suba fue pactada con las cuatro cámaras del sector, la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), la Cámara de la Actividad Bioquímica (CAFYB), la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF) y la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina (AFMYSRA). El nuevo acuerdo paritario se hará efectivo para el próximo trimestre. El sindicato informó que el nuevo piso salarial de estos tres meses para los farmacéuticos y bioquímicos directores de farmacias, droguerías y laboratorios afiliados al SAFYB será el siguiente: Estos aumentos en el sueldo básico se suman a los adicionales de convenio, como Competencias, Gestión y Permanencia, que implican un 30% más de sueldo. Sin embargo, esta suba solo impacta exclusivamente en los trabajadores afiliados e incluidos en los convenios colectivos de trabajo 691/14, 707/15, 794/22 y 795/22. Con el aumento formalizado en torno al 30%, los salarios quedaron de la siguiente manera, ya que se dividen por categorías o especialidad del sector: Los adicionales en el convenio de SAFYB son fundamentales porque, al sumarse, pueden representar un incremento del 30% al 100% sobre el sueldo básico, dependiendo de tu cargo y el lugar donde trabajes. Otros bonos están dados por los estudios, las tareas o la antigüedad. También hay extras por la zona de residencia o por las tareas fuera de convenio.