El gremio de estatales ATE anunció este miércoles un paro entre el 18 y el 24 de marzo por incumplimientos salariales por parte de las autoridades de la ANAC, y advirtió que la medida afectará vuelos comerciales en todo el país durante franjas horarias específicas. “El Gobierno llevó el conflicto salarial al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Hemos decidido realizar medidas de fuerza en más de 27 aeropuertos de todo el país, desde el 18 al 24 de marzo entre las 9 y las 12 , y entre las 17 y las 20”, expresó el jefe de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado. Y añadió que “durante esas franjas horarias solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales”. El paro será llevado adelante por los trabajadores de la ANAC e impactará en todos los vuelos aerocomerciales del país entre el 18 y el 24 de marzo inclusive, justo en ocasión del fin de semana largo, en reclamo por aumentos salariales que, según denunciaron, fueron acordados pero aún no se efectivizaron. “El paro siempre es la última herramienta que tenemos porque no queremos afectar a los usuarios, pero nos vienen mintiendo en la cara. Tuvimos una reunión con las autoridades a principios del mes pasado y acordaron pagar el aumento pactado. Sin embargo, nuevamente no ocurrió. La situación ya es insostenible”, afirmó la secretaria general adjunta de ATE , Mercedes Cabezas. Según explicaron desde el gremio, la decisión fue tomada de manera colectiva en asambleas realizadas por los trabajadores del sector. “La medida de fuerza fue definida en asambleas y de manera conjunta. Exigimos además que las autoridades informen con anticipación a los usuarios para minimizar el impacto en los pasajeros”, indicó Cabezas. Por su parte, Rodolfo Aguiar, Secretario General del gremio, confirmó que durante la medida de fuerza “solo se garantizarán vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales”. “Mientras algunos funcionarios ´deslomados´ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza. Cualquier cancelación o reprogramación será exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional", cerró.