La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para este martes 21 de abril, una medida de fuerza que impactará en distintos organismos y servicios públicos en todo el país. La decisión fue resuelta por el Consejo Directivo Nacional de ATE, integrado por los secretarios generales de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El reclamo central del sindicato apunta a la reapertura inmediata de paritarias y al rechazo de cualquier intento de ajuste o recorte sobre la estructura del Estado. Tras una reunión del máximo órgano de conducción del gremio, realizada en la sede sindical del Hotel 27 de Junio, ATE resolvió profundizar el plan de lucha frente al deterioro de los salarios y el avance de políticas de ajuste. Desde el sindicato advirtieron que, en los próximos días, se terminarán de definir las modalidades del paro en cada provincia y en la Capital Federal, aunque anticiparon que la medida tendrá alto impacto en la administración pública nacional. “Si no hay plata no habrá paz social. El Gobierno sigue destrozando los salarios y fracasó a la hora de bajar la inflación, ya que la misma sigue en aumento”, sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional. Además, remarcó que “el poder adquisitivo está en caída libre y en este momento el endeudamiento de todos los hogares es total”. El principal reclamo del gremio es la reapertura urgente de las paritarias de la Administración Pública Nacional, en un contexto en el que los aumentos salariales otorgados quedaron por debajo de la inflación. Según ATE, los incrementos acordados para el período paritario vigente ya se ubican dos puntos por debajo del índice de precios, a la espera de conocerse la evolución inflacionaria de los últimos meses. Aguiar advirtió que el conflicto se profundizará si no hay respuestas oficiales: “Las paritarias en la administración pública tienen que abrirse de manera inmediata y si no lo hacen los vamos a llenar de conflictividad. Se van a arrepentir de esa actitud miserable de ponerle techo a todos los incrementos salariales”. Desde ATE sostienen que la situación salarial es crítica y que los trabajadores del Estado ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo. A esto se suma un estudio del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sobre la Canasta Básica de los Trabajadores, que reveló que cada trabajador del sector público perdió, en promedio, más de $ 11.000.000 en los últimos dos años. En este escenario, el sindicato también anticipó que evaluará nuevas acciones frente a posibles intentos del Gobierno de avanzar con despidos, desfinanciamiento y desmantelamiento de áreas clave del Estado en todos sus niveles. El paro nacional del martes 21 de abril impactará en distintos organismos y dependencias del Estado, aunque el alcance final dependerá de la adhesión en cada jurisdicción. Uno de los sectores que ya confirmó su participación es el de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La Coordinación Nacional de ATE ANAC informó que se sumará a la medida de fuerza y que profundizará su plan de lucha ante la falta de respuestas al conflicto salarial en el sector. Desde el espacio denunciaron el incumplimiento de la conciliación obligatoria por parte del Gobierno. “Avanzaremos con las medidas de fuerza ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores”, señalaron desde la conducción nacional de ATE ANAC. Además, remarcaron que durante ese proceso quedó en evidencia que “el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto sino, una vez más, perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”. Desde el gremio explicaron que, tras el vencimiento del plazo de la conciliación, ATE retoma las medidas de acción directa para exigir el cumplimiento de un acuerdo de pago de una suma no remunerativa y su actualización conforme a la última paritaria. “Hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”, remarcaron. ATE confirmó que el sector de ANAC participará activamente del paro nacional del martes 21 de abril y adelantó que en los próximos días se comunicarán nuevas medidas de fuerza, lo que podría generar afectaciones en el funcionamiento del sistema aeronáutico y otros servicios públicos.