La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para este martes 21 de abril. La medida impactará en distintos servicios públicos y contemplará una movilización a Aeroparque y a otros aeropuertos. El reclamo central apunta a la reapertura inmediata de paritarias y al rechazo de cualquier intento de recorte por parte del Estado. Tras una reunión del máximo órgano de conducción del gremio, realizada en la sede sindical del Hotel 27 de Junio, ATE resolvió profundizar el plan de lucha frente al deterioro de los salarios y el avance de políticas de ajuste. El principal reclamo del gremio es la reapertura urgente de las paritarias de la Administración Pública Nacional, en un contexto en el que los aumentos salariales otorgados quedaron por debajo de la inflación. Según ATE, los incrementos acordados para el período paritario vigente ya se ubican dos puntos por debajo del índice de precios. Además, indicaron que la situación salarial es crítica y que los trabajadores del Estado ya perdieron más del 44% de su poder adquisitivo. Mientras que el estudio del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sobre la Canasta Básica de los Trabajadores, que reveló que cada trabajador del sector público perdió, en promedio, más de $ 11.000.000 en los últimos dos años. El paro nacional de ATE está pactado para el martes 21 de abril, desde las 12 horas. Además, contempla una movilización a Aeroparque que partirá de la Avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. “Mañana paro de ATE con protestas en aeropuertos y no descartan bloquearlos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va terminar cortando a ellos”, escribió Rodolfo Aguiar, el Secretario General de ATE Nacional. El paro nacional del martes 21 de abril impactará en distintos organismos y dependencias del Estado, aunque el alcance final dependerá de la adhesión en cada jurisdicción. Uno de los sectores que ya confirmó su participación es el de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Por lo que la medida de fuerza impactará en la operatoria aérea de la Argentina durante toda la jornada. Además, la Coordinación Nacional de ATE ANAC informó que se sumará a la medida de fuerza y que profundizará su plan de lucha ante la falta de respuestas al conflicto salarial en el sector.