Carlos Maslatón volvió a encender las alarmas de la City con una lectura ácida sobre el presente económico y el futuro político de la Argentina.

En una entrevista con Ahora Play, el abogado y analista financiero no anduvo con vueltas al calificar el valor de la divisa estadounidense: “El dólar está regaladísimo”, sentenció, al tiempo que advirtió que el actual esquema de Milei y Caputo guarda peligrosas similitudes con el final de la década del 90.

El dólar y la “trampa” de Caputo

Para Maslatón, el Gobierno está incurriendo en un “megaacto de corrupción financiera” al intentar sostener un país caro en moneda dura. Según su visión, el esquema actual beneficia exclusivamente a la “patria financiera”, garantizando rentabilidades extraordinarias en dólares a través de tasas de interés que el mercado no podría sostener sin la intervención estatal.

“¿Por qué no liberan el mercado? Es miedo combinado con intereses. El Gobierno tiene pánico de no poder controlar los movimientos del mercado de cambios“, explicó. Para el analista, el término “devaluación” debería ser borrado del diccionario político y reemplazado por la “flotación cambiaria”, permitiendo que el mercado fije el precio real.

Maslatón fue tajante sobre el impacto de esta política en la inversión extranjera: “Traer plata a la Argentina hoy es una trampa. Vos traés el capital y después no lo podés sacar. Por eso estamos últimos en los rankings de inversión de la región”. Además, denunció que, lejos de un desendeudamiento, la gestión de La Libertad Avanza aumentó la deuda pública en u$s 150.000 millones si se computan correctamente los pasivos pasados del Banco Central al Tesoro.

El escenario 2027: ¿Kicillof vs. Milei?

En el plano político, Maslatón puso en duda la invulnerabilidad electoral del presidente Javier Milei de cara a las próximas presidenciales. Aunque el mandatario mantiene un núcleo duro de apoyo, el analista advirtió que el malestar en la “economía real” (industria, comercio y una masa de 6,5 millones de deudores bancarios) terminará por pasar factura.

Al ser consultado sobre quién puede capitalizar ese descontento, Maslatón fue directo: “El único que veo que puede representar políticamente todo este malestar es Axel Kicillof. Los demás no pueden jugar”.

Según su análisis, el gobernador bonaerense mostró una evolución ideológica que lo aleja del perfil que tenía hace 15 años. “No tiene problemas de corrupción, hace una crítica no despiadada y no actúa para ‘piantar’ votos de izquierda. Está consolidado y el peronismo no tiene otro”, analizó.

Macri: el “Capitán Araña”

Por último, Maslatón descartó cualquier posibilidad de que Mauricio Macri intente un regreso al sillón de Rivadavia. Fiel a su estilo metafórico, definió al líder del PRO como el “Capitán Araña”.

“Es un especialista en embarcar a la tripulación y quedarse en tierra. Lo hizo en 2011, lo hizo en 2023 con su libro ‘Primer Tiempo’... Macri amaga, pero si no ve una oportunidad abierta, no juega. Solo presiona para negociar desde el mejor lugar posible”, concluyó.

Para Maslatón, la sombra de la crisis de 2001 es el espejo donde el Gobierno debería mirarse: “Cuidado con las simplificaciones. En el 97 los indicadores macro eran fabulosos, pero el modelo dejó afuera a millones. Eso es lo que repercute electoralmente”.