Cada vez son más las personas que buscan alternativas naturales para el hogar para dejar de lado los productos químicos, en especial para la limpieza de las zonas que tienen contacto con alimentos. En este sentido, se pueden reciclar las cáscaras de palta y mezclarlas con vinagre para tener un excelente limpiador. Cada vez son más las personas que dejan de usar productos químicos y los cambian por esta mezcla. Las cáscaras de palta cuentan con aceites naturales que sirven para aflojar la suciedad y restos de grasa que suelen estar pegados en la mesada de la cocina. Otro de sus beneficios es que aporta fenólicos que tienen efecto antibacteriano. Por su parte, el vinagre potencia su acción limpiadora. El ácido acético ayuda a eliminar olores en lugar de solo taparlos. El truco casero es uno de los más usados en las casas porque no requiere químicos y aporta los siguientes beneficios: Esta mezcla permite reciclar residuos que suelen ser tirados. Con tan solo sumarles ácido acético puede obtenerse un limpiador multisuperficie que no necesita productos químicos. Para preparar la mezcla limpiadora multisuperficie de cáscaras de palta y vinagre se deben seguir los siguientes pasos: