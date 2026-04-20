La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro nacional para este martes 21 de abril, que contará con la adhesión de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). La medida de fuerza fue definida por el Consejo Directivo Nacional del sindicato y se enmarca en un reclamo salarial que, según denunciaron, no encontró respuesta por parte del Gobierno. En ese contexto, desde ATE advirtieron que el paro incluirá movilizaciones y protestas en todo el país, mientras que en el sector aeronáutico se prevén acciones directas en aeropuertos, lo que podría afectar la operatoria de vuelos durante toda la jornada. La decisión de avanzar con un paro nacional fue tomada por el Consejo Directivo Nacional de ATE en reclamo de la reapertura inmediata de paritarias, una urgente recomposición salarial y en rechazo a cualquier intento de ajuste o recorte sobre la estructura del Estado. Desde el gremio aseguraron que el Gobierno no dio señales de querer resolver el conflicto salarial. “No existe voluntad para avanzar en un proceso de recuperación de los salarios”, sostuvo el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien ratificó la medida de fuerza este lunes por la mañana. A través de un mensaje publicado en redes sociales, Aguiar expresó: “Mañana paro de ATE con protestas en aeropuertos y no descartan bloquearlos. Amenazan con más motosierra, pero la motosierra los va a terminar cortando a ellos”. En esa línea, agregó que “no dio una sola señal que permita pensar que va a reabrir las paritarias” y que, ante el agotamiento de todas las instancias de diálogo, el sindicato resolvió “profundizar todas las medidas de fuerza”. En el comunicado difundido por el Consejo Directivo Nacional, ATE informó que durante el martes se llevará adelante “una jornada nacional de lucha y protesta con paros, concentraciones, acciones públicas y movilizaciones en toda la administración pública nacional, provincial y municipal”. Entre las principales demandas que ATE llevará a la protesta se destacan: La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó que se sumará al paro nacional y advirtió que intensificará su plan de lucha frente a la falta de respuestas del Ejecutivo. “El Gobierno no cumplió con la Conciliación Obligatoria. Avanzaremos con las medidas de fuerza ya que nos encontramos en libertad de acción para continuar con nuestro Plan de Lucha en defensa de los derechos de las y los trabajadores”, expresaron desde ATE ANAC. En el mismo comunicado, el sector denunció que durante el proceso de conciliación quedó en evidencia que “el Gobierno nunca tuvo como objetivo resolver el conflicto, sino una vez más perjudicar a quienes sostenemos el funcionamiento del sistema aeronáutico”. El conflicto en la ANAC se profundizó luego de que venciera el plazo de la Conciliación Obligatoria, que había sido dictada tras el anuncio de medidas de fuerza y que, según el gremio, luego se intentó limitar mediante una normativa que afectaba el derecho a la protesta. Entre los reclamos puntuales del sector figura el cumplimiento del acuerdo de pago de una suma no remunerativa y su actualización de acuerdo a la última paritaria. Desde ATE ANAC remarcaron además: “Hemos sostenido en todo momento el espíritu de diálogo y conciliación, cumpliendo con cada una de las instancias y evitando profundizar el conflicto. Sin embargo, del otro lado no hubo voluntad política alguna de encontrar soluciones”. La medida de fuerza de este martes 21 de abril incluirá un paro nacional de ATE y una movilización del sector aeronáutico, con un fuerte impacto en la operatoria aérea del país. En particular, los controladores terrestres que dependen de la ANAC realizarán acciones en aeropuertos, lo que podría derivar en demoras, reprogramaciones o cancelaciones de vuelos. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la concentración está prevista para las 12 del mediodía, con una movilización hacia Aeroparque que comenzará en la intersección de la avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero.