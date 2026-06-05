En Argentina, el sueldo que un trabajador recibe en mano no coincide con lo que le cuesta a la empresa. Entre aportes personales, contribuciones patronales, ART y eventuales descuentos de convenio, la diferencia puede ser significativa.

Por eso, para responder cuánto cuesta realmente un empleado que cobra $2 millones netos, primero hay que precisar qué significa ese monto.

¿Cuánto paga una empresa por un empleado que cobra $2 millones?

La distancia entre el salario neto y el costo laboral total es uno de los aspectos centrales del sistema de empleo formal argentino . El resultado final puede variar según la situación particular de cada trabajador y de cada empleador, ya que influyen factores como el Impuesto a las Ganancias, los descuentos sindicales, el convenio colectivo aplicable, la alícuota de ART, los beneficios fiscales vigentes y otros conceptos adicionales.

Por ese motivo, el siguiente cálculo toma como referencia el escenario más simple: un trabajador en relación de dependencia que únicamente soporta los aportes personales obligatorios previstos por la legislación laboral .

Cómo se calcula el salario bruto

En ese supuesto, para que un trabajador perciba $2.000.000 netos, el salario bruto necesario asciende aproximadamente a $2.409.639.

La estimación surge de considerar los aportes personales obligatorios que se descuentan de la remuneración bruta:

11% destinado al sistema jubilatorio;

3% correspondiente a la obra social;

3% destinado al PAMI.

En conjunto, estos conceptos representan el 17% del salario bruto.

(foto: archivo).

De esta manera, sobre una remuneración de $2.409.639 se descuentan aproximadamente $409.639 en aportes personales, lo que deja un salario de bolsillo cercano a los $2 millones.

Sin embargo, este cálculo no contempla eventuales retenciones por Impuesto a las Ganancias , cuotas sindicales u otros descuentos particulares que puedan corresponder según cada caso . Cuando esos conceptos existen, el salario bruto requerido para alcanzar un neto de $2 millones puede ser superior.

Qué paga el empleador además del sueldo

El costo laboral para la empresa no se agota en la remuneración bruta del trabajador. Sobre ese importe se calculan las contribuciones patronales que financian distintos subsistemas de la seguridad social, entre ellos el régimen jubilatorio, la obra social, el PAMI, el Fondo Nacional de Empleo y otros componentes previstos por la normativa vigente.

Tomando una carga patronal de referencia cercana al 25,5%, el empleador debe afrontar aproximadamente $614.000 adicionales sobre el salario bruto considerado en este ejemplo. Así, el costo laboral mensual supera los $3 millones para que el trabajador perciba $2 millones netos.

Sobre ese importe pesan las contribuciones patronales que financian la seguridad social.

Por qué el costo puede ser mayor

La cifra obtenida constituye una estimación orientativa y no un valor uniforme para todas las empresas. El costo efectivo puede variar por múltiples factores, entre ellos:

La actividad desarrollada por el empleador.

La alícuota de ART aplicable.

Los aportes y contribuciones previstos en convenios colectivos.

Los seguros adicionales obligatorios o voluntarios.

Los planes de medicina prepaga financiados por la empresa.

Los beneficios fiscales o regímenes promocionales vigentes.

Las eventuales retenciones por Impuesto a las Ganancias.

Por esa razón, aunque un salario de bolsillo de $2 millones suele asociarse con un costo empresarial superior a los $3 millones mensuales, el monto final dependerá de las características específicas de cada relación laboral.

Qué es el empleador como agente de retención

Una parte importante de la confusión habitual está en entender cómo funciona la empresa frente al salario. El empleador no se queda con el dinero que descuenta al trabajador por aportes personales : lo retiene por obligación legal y lo ingresa a los organismos de seguridad social.

Por eso, cuando se habla de “cuánto cuesta” un trabajador, hay que separar dos planos. Uno es el dinero que el empleador paga como carga propia. El otro es el dinero que descuenta del salario del trabajador y que, aunque pase por la empresa, no representa un costo adicional para ella, sino un monto que debía integrarse al sistema previsional y de salud.

Cómo impactan los convenios colectivos

Los convenios colectivos pueden modificar bastante la cuenta final. Algunos fijan básicos más altos, otros agregan presentismo, antigüedad, comisiones, premios o sumas especiales . Además, pueden establecer aportes o contribuciones convencionales que se suman a las cargas generales del régimen.

Eso implica que dos trabajadores con el mismo salario de bolsillo pueden no costarle lo mismo a sus empleadores. El convenio aplicable, la actividad, la afiliación sindical y la redacción concreta del acuerdo pueden mover el bruto necesario y también el costo empresario final.

Sueldos: qué pasa con el aguinaldo y las vacaciones

Si la pregunta es cuánto cuesta realmente ese empleado durante todo el año, no alcanza con un mes normal. El aguinaldo y las vacaciones también forman parte del costo laboral y deben prorratearse si se quiere medir el gasto promedio mensual.

El sueldo anual complementario equivale a la mitad de la mejor remuneración del semestre. Y las vacaciones, para trabajadores mensualizados, se liquidan con una base especial que genera un plus vacacional.

En un empleado con menos de cinco años de antigüedad, el costo promedio mensual anualizado sube a alrededor de $3,30 millones, todavía sin ART ni conceptos convencionales adicionales.

Qué pasa con Ganancias

En el caso simple de un trabajador dependiente sin otras rentas ni deducciones especiales relevantes, Ganancias no aparece como un factor decisivo en el primer semestre de 2026.

Eso no significa que el impuesto nunca aparezca, sino que en un escenario base como este no altera de manera decisiva el cálculo.

Si existieran pluriempleo, bonos extraordinarios u otras deducciones particulares, la cuenta podría cambiar. Pero para un caso general, la referencia central sigue siendo la del salario bruto, las cargas patronales y las variables sectoriales.

Qué cambia el costo final

La ART es una de las principales variables abiertas, porque no tiene una alícuota única para todos los empleadores. También pueden alterar la cuenta los aportes sindicales, los seguros complementarios, las contribuciones de convenio y cualquier suma adicional pactada en la relación laboral.

Además, no todo lo que paga la empresa integra necesariamente la remuneración. La normativa vigente distingue entre salario, beneficios sociales y conceptos que no tienen carácter remunerativo. Esa diferencia importa porque cambia tanto el bruto como la base sobre la que se calculan aportes y contribuciones.