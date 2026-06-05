¿Cuánto cuesta realmente un empleado que cobra $2 millones en mano?
Para saber cuánto se paga por un empleado no alcanza con mirar el salario neto sino reconstruir el bruto, sumar aportes patronales y contemplar cargas que pueden variar según convenio, ART y el tipo de empleador.
El presidente del Banco Provincia de Buenos Aires, Juan Cuattromo, explica cómo es la estrategia del banco para recuperar familias y pymes de situaciones de irregularidad. La evolución de su oferta de productos de inversión. ¿Abrir sucursales en la era digital?